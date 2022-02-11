.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الجائحة لم تنتهِ".. منظمة الصحة تتوقع ظهور متحورات جديدة

  • الخط
Global Virus variant and mutating cells concept or new coronavirus b.1.1.7 variants outbreak and covid-19 viral cell mutation as an influenza background with dangerous flu strain as a medical health risk as a 3D render.
(تعبيرية)
فيروس كورونا

"الجائحة لم تنتهِ".. منظمة الصحة تتوقع ظهور متحورات جديدة

كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية: رأينا الفيروس يتطور ويتحور.. لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة المثيرة للاهتمام

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، اليوم الجمعة، إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من الفيروس.

وقالت سواميناثان للصحافيين في جنوب إفريقيا: "رأينا الفيروس يتطور ويتحور.. لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة، سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة".

وفد منظمة الصحة يزور مركز تصنيع لقاحات في جنوب افريقيا
وفد منظمة الصحة يزور مركز تصنيع لقاحات في جنوب افريقيا

وكانت سواميناثان تزور منشآت لصناعة اللقاحات في جنوب إفريقيا مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وكانت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، قد قالت أمس الخميس إن تقديرات المنظمة تكشف أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19في القارة قد يكون أعلى سبع مرات، مما تشير إليه البيانات الرسمية، في حين قد تكون الوفيات أعلى مرتين أو ثلاث مرات عن المعلن.

وأضافت مويتي في إفادة صحافية دورية عبر الإنترنت: "ندرك جيداً مشكلات أنظمة المراقبة التي لدينا في القارة، حيث أدت مشكلة الحصول على لوازم الفحص على سبيل المثال إلى إحصاء عدد أقل من الإصابات الفعلية".

فحوصات لكورونا في الكاميرون
فحوصات لكورونا في الكاميرون
دراسة مرعبة عن كورونا.. مشيمة مدمرة وأجنة ميتة! فيروس كورونا فيروس كورونا دراسة مرعبة عن كورونا.. مشيمة مدمرة وأجنة ميتة!

يأتي هذا بنيما قالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس إن السلالة "بي. إيه. 2" من المتحور أوميكرون أصبحت منتشرة الآن في جنوب إفريقيا وتم رصدها في عدد من البلدان الأفريقية الأخرى.

وذكر جون نكنجاسونج مدير المراكز في إفادة دورية للإعلام عبر الإنترنت: "لدينا بيانات من جنوب إفريقيا تفيد بأن "بي. إيه. 2" أصبحت الآن السلالة الأكثر انتشاراً في جنوب إفريقيا".

وأضاف أن السلالة رُصدت في موزمبيق والسنغال وبوتسوانا وموريشيوس وكينيا ومالاوي، مشيراً إلى أنه من المرجح وجودها في أماكن أخرى لكن لم يتم رصدها حتى الآن بسبب ضعف أنظمة المراقبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور فوتوغرافية ترصد يوميات الحرب والحياة في اليمن صور فوتوغرافية ترصد يوميات الحرب والحياة في اليمن
اكتشف المزيد