.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد هذه الفترة الزمنية تنخفض فاعلية الجرعة الثالثة لـ31%

  • الخط
FILE PHOTO: A syringe is filled with a dose of Pfizer's coronavirus disease (COVID-19) vaccine at a pop-up community vaccination center at the Gateway World Christian Center in Valley Stream, New York, U.S., February 23, 2021. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
من حملة التطعيم ضد كورونا في نيويوك
لقاح كورونا

بعد هذه الفترة الزمنية تنخفض فاعلية الجرعة الثالثة لـ31%

بعد انتشار المتحور أوميكرون، بلغت فعالية الجرعة المعززة من لقاح كورونا في الحد من التوجه إلى الطوارئ نسبة 87% في الشهرين التاليين، و66% بعد أربعة أشهر، و31% فقط بعد أكثر من خمسة أشهر

واشنطن – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تتراجع فعالية الجرعة المعززة من لقاحات فايزر وموديرنا المضادة لفيروس كورونا مع الوقت، ولكنها تبقى عالية في الحد من خطر دخول المستشفى بعد أربعة أشهر على تلقي الجرعة، بحسب دراسة نشرتها السلطات الصحية الأميركية أمس الجمعة.

هذه الفعالية كانت معروفة بعد تلقي جرعتين من اللقاح، لكنها لم تُدرس على نحو كاف بعد الجرعة الثالثة.

وشملت الدراسة 93 ألف مريض في المستشفى وأكثر من 240 ألف زيارة إلى مراكز الطوارئ مرتبطة بكورونا في 10 ولايات أميركية.

من حملة التطعيم ضد كورونا في كاليفورنيا
من حملة التطعيم ضد كورونا في كاليفورنيا

وأجريت بين نهاية أغسطس 2021 ويناير 2022، وشملت الموجتين المرتبطتين بالمتحورين دلتا وأوميكرون في الوقت عينه.

وفي المرحلتين، كان نسبة الفعالية بعد الجرعة الثالثة أكثر ارتفاعاً دائماً مقارنةً بما بعد الجرعة الثانية، بحسب ما أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "سي. دي. سي" التي نشرت الدراسة.

وبعدما أصبحت أوميكرون المتحور المهيمن، بلغت فعالية الجرعة الثالثة في الحد من دخول المستشفى 91% لمن تلقوا الجرعة التعزيزية خلال الشهرين اللذين سبقا الإصابة، ولكنها تدنت إلى 78% لمن تلقوها قبل أربعة أشهر وأكثر من الإصابة. وحتى هذه النسبة "تبقى عالية"، بحسب مراكز "سي. دي. سي".

كذلك بعد انتشار المتحور أوميكرون، بلغت فعالية الجرعة المعززة في الحد من التوجه إلى الطوارئ نسبة 87% في الشهرين التاليين، و66% بعد أربعة أشهر، و31% فقط بعد أكثر من خمسة أشهر.

شابة وشقيقها يغمران والدهما المصاب بكورونا والقابع في غرفة عناية مركزة في كاليفورنيا
شابة وشقيقها يغمران والدهما المصاب بكورونا والقابع في غرفة عناية مركزة في كاليفورنيا
الصحة العالمية تحذر من عامل يفاقم حالات الإصابة بكورونا قصص اقتصادية فيروس كورونا الصحة العالمية تحذر من عامل يفاقم حالات الإصابة بكورونا

وتؤكد مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن المعدلات الأخيرة "غير دقيقة" بسبب العدد المحدود للأشخاص الذين شاركوا في الدراسة وتلقوا جرعتهم الثالثة قبل أكثر من خمسة أشهر على الإصابة.

وتقول "سي. دي. سي" إن هذه النتائج "تزيد من أهمية الأخذ بالاعتبار توفير جرعات إضافية بهدف المحافظة على الحماية ضد كورونا أو تعزيزها".

وكان مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية الدكتور انطوني فاوتشي قد أكد خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء أنه من الممكن أن يحتاج الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة من غيرهم مثل المسنين أو ذوي المناعة المتدنية إلى جرعة رابعة في المستقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عدة دول تسحب مواطنيها من أوكرانيا تحسبًا لغزو روسي.. ما هي؟ عدة دول تسحب مواطنيها من أوكرانيا تحسبًا لغزو روسي.. ما هي؟
اكتشف المزيد