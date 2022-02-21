العالم يتعافى من كورونا.. خطوات متسارعة نحو التعايش

تتسارع الخطوات حول العالم للدخول في مرحلة التعايش مع فيروس كورونا، حيث تخلصت عدد من الدول بالفعل من الإجراءات الاحترازية، فيما تتجه دول أخرى للتخلص من كل القيود التي فرضتها الجائحة على مدار أكثر من سنتين.

وقد أودى وباء كوفيد-19 رسميا بأكثر من 5,879,826 شخصًا في أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، من بين أكثر من 421 مليون إصابة مؤكدة.

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أستراليا تفتح حدودها

وتعيد أستراليا، الاثنين، فتح حدودها مع الخارج أمام جميع السياح المطعمين، بعد نحو عامين من فرض أحد أكثر قيود السفر صرامة في العالم للحد من تفشي كوفيد-19.

كانت البلاد قد أغلقت حدودها في مارس 2020، في محاولة للاستفادة من عزلتها لحماية نفسها من الوباء.

وخلال هذين العامين، منع الأستراليون من المغادرة ولم يمنح إلا عدد قليل من الزوار استثناءات للزيارة.

الشرطة تستعيد السيطرة على وسط أوتاوا

واستعادت الشرطة الكندية السيطرة بشكل شبه كامل على وسط مدينة أوتاوا الأحد بعد شلّه لمدة 24 يوما بسبب احتجاج سائقي الشاحنات المعارضين لسياسة الحكومة في احتواء وباء كوفيد-19.

وأوردت السلطات ظهر الأحد، أنها قبضت على 190 متظاهرا وأزاحت نحو 50 عربة أطلقت العنان لأبواقها لأسابيع في المدينة المعروفة بهدوئها.









احتجاجات تعم أوروبا رفضا لإلزامية لقاح كورونا - قوافل الحرية (أب) احتجاجات تعم أوروبا رفضا لإلزامية لقاح كورونا - قوافل الحرية (أب) احتجاجات تعم أوروبا رفضا لإلزامية لقاح كورونا - قوافل الحرية (أب) احتجاجات تعم أوروبا رفضا لإلزامية لقاح كورونا - قوافل الحرية (أب) احتجاجات تعم أوروبا رفضا لإلزامية لقاح كورونا - قوافل الحرية (أب)

إصابة الملكة إليزابيث الثانية

وفي بريطانيا، أعلن القصر الملكي إصابة الملكة إليزابيث الثانية، البالغة 95 عاما، بكوفيد-19 الأحد، موضحا أنها تعاني من أعراض "خفيفة" أشبه بنزلة البرد.

وكانت الملكة التي احتفلت هذا الشهر بذكرى مرور 70 عاما على اعتلائها العرش قد التقت نجلها ولي العهد الأمير تشارلز في 8 فبراير، قبل يومين على تبيّن إصابته بالفيروس.

وعادة ما يحيط القصر الوضع الصحي للملكة بالسرية، لكنه سبق أن أعلن أنها تلقّت كامل الجرعات اللقاحية المضادة لكوفيد-19.

وبموجب خطة "التعايش مع كوفيد" تسعى الحكومة الأسبوع المقبل إلى وضع حد لمفاعيل قانونية تفرض على المصابين بكوفيد-19 حجر أنفسهم. ويمكن أن يلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون كلمة أمام البرلمان بهذا الصدد اعتبارا من اليوم الاثنين.

وبحسب الحكومة سيطلب من السلطات المحلية التعامل مع أي تفش جديد بموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، ومن المتوقع أن تضع حدا لحملة الفحوص المجانية بعدما ألغت إلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة.

اختتام أولمبياد بكين

أُعلن اختتام أولمبياد الألعاب الشتوية في بكين على الاستاد الوطني بعد 16 يومًا من النجاحات الرياضية وفقاعة صحية، وتقام الدورة المقبلة من الألعاب الشتوية في إيطاليا، بين مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو في العام 2026.

وعلى الرغم من المقاطعة الدبلوماسية والتهديد الوبائي، نجحت الصين في تنظيم الأولمبياد في ظل "الظروف الصعبة" والافتقار أحيانا إلى الحماسة.

وتم إبقاء الرياضيين والمنظمين والصحافيين بعيداً من السكان وأخضعوا لاختبار الكشف عن كوفيد يوميًا.

إسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير المطعمين

تعيد إسرائيل فتح حدودها أمام غير الملقحين اعتباراً من مطلع مارس، وفق ما أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19.

وسيتمكن جميع الزوار الأجانب من دخول إسرائيل، شرط أن يجروا اختبار كوفيد-19 قبل المغادرة وآخر عند الوصول.

ويجري المواطنون الإسرائيليون الاختبار فقط عند الوصول.

رفع القيود في فرنسا منتصف مارس

وفي فرنسا، أكد وزير الصحة اوليفييه فيران، الأحد، أن موجة الوباء المرتبطة بالمتحور أوميكرون "تنحسر" لكن الموعد المقبل لرفع القيود لا يزال في "منتصف مارس" بسبب "وجود عدد كبير جدًا" من المرضى في المستشفيات.

سجلت البلاد 86 ألف إصابة وسطيا على مدى سبعة أيام، أي بانخفاض 76% منذ الذروة التي بلغتها في 25 يناير.

ولا يزال 28600 مصاب بكوفيد تتم معالجتهم في المستشفيات، بينهم 2900 في العناية المركزة.

هونغ كونغ "في وضع قتالي"

وتواجه المدينة أسوأ موجة وبائية منذ بداية الجائحة مع تسجيل آلاف الإصابات كل يوم، فيما أعلن مسؤول كبير الأحد أنها "في وضع قتالي".

وتساعد طواقم من البر الصيني هونغ كونغ في بناء منشأتين مؤقتتين مخصصتين للحجر الصحي لاستقبال آلاف المصابين بكوفيد-19.

يُذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات (935,057)، تليها البرازيل (643,880) والهند (511,903).

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب كوفيد-19 بصورة مباشرة وغير مباشرة.