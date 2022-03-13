بعد حصيلة إصابات قياسية منذ 2020.. حجر الملايين في الصين

بعد تسجيل 3393 إصابة جديدة بكوفيد-19 في حصيلة يومية قياسية منذ بدء تفشي الجائحة في فبراير 2020، فرض حجر منزلي، الأحد، على ملايين الأشخاص في أنحاء مختلفة من الصين.

فيما تسارع السلطات إلى تطويق بؤر التفشي وسط إحباط السكان من تدابير الإغلاق.

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وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كل أنحاء البلاد، أغلقت السلطات الأحياء السكنية في شنغهاي، المدينة الأكبر تعداداً سكانياً في الصين، بما يشمل المدارس والشركات والمطاعم والمراكز التجارية. وأعلنت الأحد، أنه لا يمكن الخروج من المدينة أو الدخول إليها بدون فحص لكشف الإصابة سلبي النتيجة يعود إلى ما لا يتعدى 48 ساعة، بحسب فرانس برس.

كما فرض الحجر المنزلي الأحد على 17 مليون نسمة في مدينة شنجن، المركز التكنولوجي في جنوب الصين، بعد تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كذلك فرض حجر في كثير من المدن الشمالية الشرقية، في وقت تعمل نحو 19 مقاطعة على احتواء بؤر تفش محلية للمتحورتين "أوميكرون" و"دلتا".

وفُرض أيضاً إغلاق جزئي في مدينة جيلين الكبيرة شمال شرقي الصين طال مئات الأحياء فيها، على ما أعلن مسؤول الأحد. وفي يانجي البالغ عدد سكانها 700 ألف نسمة عند الحدود مع كوريا الشمالية فرض إغلاق تام.

"صفر كوفيد"

يشار إلى أن الصين، حيث رُصِد الفيروس للمرة الأولى في العالم أواخر 2019، كانت اعتمدت سياسة "صفر كوفيد". وهي تتعامل مع البؤر الجديدة من خلال تدابير إغلاق محلية وإجراء اختبارات جماعية للسكان وتطبيق تتبع للمصابين والمخالطين.

ولا تزال حدود البلاد شبه مغلقة. إلا أن هذا العدد القياسي من الإصابات اليومية الناجمة عن المتحورة أوميكرون زعزع هذا النهج.

من جهته قال تشانغ يان، مسؤول الصحة في جيلين، خلال مؤتمر صحافي، إن "آلية التدخل في بعض المناطق ليست متينة كفاية وفهم خصائص المتحورة أوميكرون ليس كافياً أيضاً، والحكم لم يكن صحيحاً".

وأضاف: "هذا يعكس أيضاً الانتشار السريع للفيروس في المناطق المختلفة والنقص في الموارد الطبية" ما أدى إلى تأخر في عمليات الاستشفاء وفي معالجة المرضى، موضحاً أن تفشي الإصابات يظهر أن "انتشار المتحورة أوميكرون خفي وشديد العدوى وسريع ويصعب اكتشافه في المراحل المبكرة".

إقالة مسؤوليْن

من جانبهم، قال مسؤولون محليون إن سكان جيلين خضعوا لست جولات من الاختبارات الجماعية. وسجلت هذه المدينة الأحد 500، إصابة بالمتحورة أوميكرون. وأغلقت السبت مئات من أحياء المدينة.

في حين أغلقت الجمعة مدينة تشانغتشون المجاورة، وهي مركز صناعي يضم 9 ملايين شخص.

كما أفادت وسائل إعلام حكومية بأن رئيس بلدية جيلين ورئيس لجنة الصحة في تشانغتشون أقيلا من منصبيهما السبت.

"الأسوأ منذ 2020"

وكانت الصين حتى الآن نجحت في إبقاء الإصابات عند مستوى متدن جداً بفضل تدابير إغلاق محلية واختبارات جماعية وإغلاق الحدود.

إلا ان السأم من هذا النهج الصارم ينتشر أكثر فأكثر في الصين. وبات مسؤولون عدة ينادون بإجراءات أقل صرامة وأكثر استهدافاً لاحتواء الفيروس فيما يحذر خبراء الاقتصاد من أن الإجراءات الصارمة تضر باقتصاد البلاد.

بدوره قال تشانغ أحد سكان شنجن لفرانس برس إن الإغلاق "هو الأسوأ منذ 2020"، موضحاً أن "تدابير الإغلاق مفاجئة جداً، استيقظت صديقتي في الصباح مكتشفة أنه تم وضع ختم على مبناها خلال الليل بدون إنذار، واضطر رب عملها إلى إرسال حاسوبها لها عبر البريد".

وتسجل هونغ كونغ حالياً نسبة وفيات من الأعلى في العالم إذ يتفشى أوميكرون بشدة بين شريحة المسنين الذين ما زالوا يترددون في تلقي اللقاح.

كما غادر آلاف الأجانب المدينة، معظمهم بسبب إغلاق المدارس والقيود الشديدة المفروضة التي تمنع أي تجمع أو تنقل.

ازدادت ليونة واستهدافاً

غير أن السياسة الصحية المتبعة في الصين ازدادت ليونة واستهدافاً منذ بدء ارتفاع الإصابات في فبراير مقارنة بالتدابير التي اتخذت في ديسمبر عندما فرض حجر تام على مدينة شيأن وسكانها البالغ عددهم 13 مليوناً مدة أسبوعين.

وفي شنغهاي كبرى مدن البلاد فضلت السلطات الاعتماد على التباعد الاجتماعي مع إغلاق موقت للمدارس والشركات والمطاعم والمراكز التجارية بدلاً من عمليات الحجر الجماعية. ولوحظت طوابير انتظار أمام مستشفيات المدينة فيما تهافت السكان للخضوع لفحص تشخيص.

يشار إلى أنه مع ارتفاع عدد الإصابات، أعلنت إدارة الصحة الوطنية الجمعة أنها ستسمح باستخدام فحوصات سريعة ما قد يشكل تخفيفاً إضافياً للسياسة الصحية.

وقال عالم صيني كبير الأسبوع الماضي إن البلاد يجب أن تسعى إلى التعايش مع الفيروس كما تفعل دول أخرى.

غير أن الحكومة لم تستبعد إمكان اللجوء إلى تدابير إغلاق صارمة مجدداً. وفرض إغلاق في مدينتي سيبينغ ودونهوا، وكلاهما في إقليم جيلين، يومي الخميس والجمعة، وفقاً لتقارير رسمية.