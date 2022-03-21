2000 إصابة بكورونا بالصين.. وإجراءات مشددة بشنغهاي لاحتوائه

سجلت شنغهاي، مركز الصين المالي، اليوم الاثنين، ارتفاعاً قياسياً في حالات الإصابة اليومية المحلية بفيروس كورونا، بينما تسعى السلطات جاهدة لإجراء فحوص للسكان وكبح جماح المتحور أوميكرون، في حين أغلقت منتجع ديزني حتى إشعار آخر.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن شنغهاي، التي كانت حتى الأسابيع الأخيرة غير متأثرة نسبياً بفيروس كورونا، سجلت 24 إصابة جديدة انتقلت إليها العدوى محلياً مع ظهور أعراض مؤكدة أمس الأحد، و734 إصابة محلية بدون أعراض.

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وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تزداد فيه الإصابات المحلية بدون أعراض في شنغهاي.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات ضئيل وفقاً للمعايير العالمية، اتبعت شنغهاي سريعاً السياسات الصينية وأغلقت المدارس وأجرت اختبارات في المجمعات السكنية في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وقال وو جينجلي مدير لجنة الصحة بالمدينة في إفادة صحافية: "الوضع معقد جداً وخطير، كما يمثل اختباراً كبيراً للغاية بالنسبة لنا".

كما أغلقت المدينة منتجع ديزني في شنغهاي اعتباراً من اليوم الاثنين حتى إشعار آخر.

يأتي هذا بينما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي سجل إجمالاً 2027 من الإصابات الجديدة المؤكدة التي ظهرت عليها أعراض وانتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 1737 في اليوم السابق.

وبلغ عدد الإصابات المحلية الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض في الصين 2492 حالة ارتفاعاً من 2316 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجّل حتى أمس الأحد 132226 إصابة مؤكدة. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4638.