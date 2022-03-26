حالتها تتحسن.. إصابة وزيرة الثقافة المصرية بكورونا
تخضع الوزيرة حالياً للعلاج والعزل المنزلي مؤكدة أن حالتها الصحية تتحسن تدريجياً
أصيبت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية بفيروس كورونا.
وتخضع الوزيرة حاليا للعلاج والعزل المنزلي، مؤكدة أن حالتها الصحية تتحسن تدريجيا.
وكانت الوزيرة قد اعتذرت عن حضور حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، الأربعاء الماضي، وقيل وقتها إن الغياب كان لأسباب مرضية منعتها من الحضور.
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 625 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 8 حالات جديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 615 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 434506 متعافين.
يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر بلغ حتى الآن 32 مليونًا و88 ألفًا و136.
-
بايدن محذراً الروس: "لا تفكروا حتى في التقدم بوصة واحدة داخل أراضي الأطلسي"بايدن عن بوتين: "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة" أميركا
-
إبراهيموفيتش: سأعتزل عندما يأتي من هو أفضل منيأكد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش البالغ 40 عاماً أنه سيعتزل كرة القدم "عندما يأتي من هو أفضل مني" في الملاعب.نقل موقع الاتحاد الأوروبي ... رياضة
-
هؤلاء النجمات ابتعدن عن صدارة الأفيش في دراما رمضانالموسم الدرامي هذا العام يشهد عدة ظواهر، أبرزها تخلي بعض النجمات عن البطولة المطلقة، واكتفاؤهن بأدوار مساندة ثقافة وفن