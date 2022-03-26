.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حالتها تتحسن.. إصابة وزيرة الثقافة المصرية بكورونا

  • الخط
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
فيروس كورونا

حالتها تتحسن.. إصابة وزيرة الثقافة المصرية بكورونا

تخضع الوزيرة حالياً للعلاج والعزل المنزلي مؤكدة أن حالتها الصحية تتحسن تدريجياً

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

أصيبت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية بفيروس كورونا.

وتخضع الوزيرة حاليا للعلاج والعزل المنزلي، مؤكدة أن حالتها الصحية تتحسن تدريجيا.

وكانت الوزيرة قد اعتذرت عن حضور حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، الأربعاء الماضي، وقيل وقتها إن الغياب كان لأسباب مرضية منعتها من الحضور.

التقت جونسون.. كورونا يطال وزيرة بريطانية حاربته العرب والعالم التقت جونسون.. كورونا يطال وزيرة بريطانية حاربته

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، السبت، أن متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 625 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 8 حالات جديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 615 متعافيًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن إلى 434506 متعافين.

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر بلغ حتى الآن 32 مليونًا و88 ألفًا و136.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نزاعات حول العالم قد تشتعل لحروب كأزمة أوكرانيا نزاعات حول العالم قد تشتعل لحروب كأزمة أوكرانيا
اكتشف المزيد