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طبيب يثير عاصفة.. "من ليس لديهم أصدقاء لا يصابون بكورونا"

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(تعبيرية من آيستوك)

طبيب يثير عاصفة.. "من ليس لديهم أصدقاء لا يصابون بكورونا"

دبي - العربية.نت

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فيما لا يزال كورونا يأخذ حيزاً كبيراً من حياتنا واهتماماتنا، أثار طبيب من كوريا الجنوبية ضجة وجدلاً بسبب تعليق ولا أغرب.

فقد ادعى نائب رئيس جمعية اللقاحات الكورية الجنوبية، ما سانج هيوك، أن الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس المستجد حتى الآن ليس لديهم أصدقاء على الأرجح، وربما يعانون من مشكلات شخصية!

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ما سانج هيوك كتب رأيه على فيسبوك الأسبوع الماضي. إلا أنه سرعان ما حذفه بعد أن أثار المنشور انتقادات شاسعة بعد تداوله على نطاق واسع، وفق ما نقلت شبكة "سكاي" عن صحف كورية.

"تبرير"

وبعد أيام "برر" الطبيب تعليقاته على فيسبوك، قائلاً إنه تم فهمها بشكل خاطئ.

وأضاف في تصريحات صحافية أنه كان يشدد على مدى صعوبة تجنب أي شخص للفيروس في ظل حالة تسود فيها نسبة عالية من الحالات المؤكدة في المنطقة.

(تعبيرية من آيستوك)
(تعبيرية من آيستوك)

أتى ذلك فيما سجلت كوريا الجنوبية 400 ألف و741 حالة إصابة جديدة بكورونا في 16 مارس، وهو اليوم الذي نشر فيه ما سانج هيوك تعليقاته.

ومن المقرر أن تزيل الدولة جميع قيود التباعد الاجتماعي تقريباً في الأسابيع المقبلة.

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