احجر نفسك 3 أيام فقط إن أصبت بكورونا.. قرار جديد مفاجئ

أصدرت وزارة التعليم البريطانية قراراً مفاجئاً بشأن تقليل المدة اللازمة لحجر مصابي فيروس كورونا من الطلاب.

فقد نصحت الوزارة الطلاب الذين ثبتت إصابتهم بالبقاء في المنزل لمدة ثلاثة أيام بدلاً من خمسة أيام، وسط مخاوف من ضياع الوقت في الفصل الدراسي.

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في حين نصح البالغون بالعزل لمدة خمسة أيام إذا كانت نتيجة إصابتهم إيجابية، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وقال متحدث باسم وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن الضرر اللاحق بالتعليم نتيجة الحجر أكبر مقارنة بخطر إصابة الأطفال والشباب بالفيروس.

تعطيل التعليم

كما، أضاف أن "هناك بعض الأدلة على أن الأطفال لديهم فترة مرضية أقصر مقارنة بالبالغين، وهذا التوجيه يوازن بين مخاطر انتقال العدوى مع استمرار تعطيل التعليم".

وتغطي الإرشادات الجديدة كيفية تعايش المدارس في إنجلترا مع الوباء اعتباراً من اليوم الجمعة.

يذكر أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أعلن في فبراير الماضي انتهاء الحجر الإلزامي للمصابين بكورونا في إنجلترا، في إجراء أثار جدلاً في استراتيجيته "للتعايش مع كورونا" تماما، كما مع "الإنفلونزا".

والمملكة المتحدة التي تعتبر من أكثر دول العالم تضررا من الجائحة مع تسجيل أكثر من 160 ألف حالة وفاة، كانت بين أولى البلدان التي عادت إلى الحياة الطبيعية، كما قبل الجائحة مستندة إلى مستوى تلقيح عال.