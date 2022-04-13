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تراجع إصابات ووفيات كورونا بالعالم لثالث أسبوع على التوالي

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A medical worker takes a swab sample from a resident at a makeshift nucleic acid testing site during a mass testing for the coronavirus disease (COVID-19), near a residential compound in Beijing. China March 20, 2022. (File photo: Reuters)
شخص يخضع لفحص كورونا في الصين في مارس الماضي
فيروس كورونا

تراجع إصابات ووفيات كورونا بالعالم لثالث أسبوع على التوالي

أكثر من 7 ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 24% مقارنةً بالأسبوع السابق.. كما انخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18% ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة

جنيف – أسوشييتد برس

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انخفضت الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية للأسبوع الثالث على التوالي، وهو اتجاه ساعده على الأرجح تخفيف برامج الاختبارات والمراقبة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في أحدث تقرير أسبوعي لها عن الجائحة، والذي نشر مساء أمس الثلاثاء، إن أكثر من 7 ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 24% مقارنةً بالأسبوع السابق.

وانخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18%، ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة.

وقالت منظمة الصحة إن هذه الانخفاضات "يجب تفسيرها بحذر" لأن الكثير من الدول التي شهدت انحساراً في تفشي الفيروس غيّرت استراتيجيات الاختبار الخاصة بها، وهو ما يعني الكشف عن عدد أقل بكثير من الحالات.

وتتراجع الإصابات والوفيات الجديدة في أنحاء العالم، وبينها منطقة غرب المحيط الهادئ، حيث تسببت موجة الإصابات في اتخاذ إجراءات إغلاق صارمة بالصين.

طابور انتظار في بكين للخضوع لفحص كورونا في مارس الماضي
طابور انتظار في بكين للخضوع لفحص كورونا في مارس الماضي

في سياق آخر، قالت المنظمة إنها تراقب عدة متحورات لفيروس أوميكرون.

وفي بيان منفصل، قالت منظمة الصحة إن علماء في بوتسوانا وجنوب إفريقيا اكتشفوا متحورين جديدين من أوميكرون، أطلِق عليهما "بي. إيه. 2"، و"بي. إيه. 5"، لكنهم لا يعلمون مدى خطورتهما بعد.

واكتُشف إصابة أربعة أشخاص بالمتحورين الجديديين في بوتسوانا، و23 شخصاً في جنوب إفريقيا.

شابة تخضع لفحص كورونا في مطار في جنوب افريقيا (أرشيفية)
شابة تخضع لفحص كورونا في مطار في جنوب افريقيا (أرشيفية)
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أما في خارج إفريقيا، فقد أكد العلماء على وجود إصابات في بلجيكا والدنمارك وألمانيا والمملكة المتحدة بهذين المتحورين الفرعيين.

وذكرت منظمة الصحة أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن المتحورين الفرعيين الجديدين ينتشران بشكل مختلف عن المتحور الأصلي أوميكرون.

وقالت الدكتور ماتشيديسو مويتي، مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، في بيان: "لا يوجد سبب يدعو للقلق مع ظهور المتحورات الفرعية الجديدة. لا نلاحظ ارتفاعاً كبيراً في الحالات أو الوفيات".

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