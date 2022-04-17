كورونا يواصل انتشاره بالصين.. وشوارع شنغهاي خالية من المارة

سجل مركز شنغهاي المالي الصيني رقما قياسيا جديدا لإصابات كوفيد-19 المصحوبة بأعراض السبت فيما فرضت مناطق أخرى في أنحاء الصين قيودا مع مواصلة البلاد السير على نهج "صفر إصابات الديناميكي" الذي يهدف للقضاء على المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو، وهي منطقة صناعية في بوسط البلاد، إغلاقا لمدة 14 يوما يوم الجمعة "يتم تعديله وفقًا للوضع الوبائي".

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وفي شمال غربي الصين، حثت مدينة شيآن يوم الجمعة سكانها على تجنب القيام برحلات غير ضرورية إلى خارج مجمعاتهم السكنية وشجعت الشركات على تشغيل موظفيها من المنزل أو بالإقامة في مكان العمل، وذلك بعد تسجيل عشرات الإصابات بكوفيد-19 هذا الشهر.

محلات مغلقة وشوارغ فارغة في #شنغهاي وعدد قليل من عمال التوصيل يسارعون في إيصال الضروريات للسكان، بعد مرور أكثر من أسبوعين على الإغلاق#الصين #العربية pic.twitter.com/zsLL1ONaQd — العربية (@AlArabiya) April 16, 2022

وقال مسؤول بحكومة المدينة السبت ردا على مخاوف السكان من النقص المحتمل في المواد الغذائية، إن الإعلان لا يمثل إغلاقا وإن المدينة لن تتخذ هذه الخطوة.

وأعلنت شنغهاي، وهي مركز أحدث تفش للمرض في الصين، السبت تسجيل 3590 إصابة مصحوبة بأعراض، في زيادة غير مسبوقة، و19923 إصابة بدون أعراض يوم الجمعة.

وتشكل الحالات في المدينة معظم الإصابات المسجلة على مستوى البلاد مع أن الإغلاق ما زال مفروضا على معظم سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

ويقول الاقتصاديون أيضا إن القيود ستؤثر على معدل النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام.

وقالت مدينة سوتشو القريبة من شنغهاي، السبت، إن على جميع الموظفين القادرين على العمل من المنزل أن يفعلوا ذلك ويجب على المجمعات السكنية ومجمعات الشركات تفادي الدخول غير الضروري للناس والسيارات. وسجلت المدينة أكثر من 500 إصابة في أحدث تفش.

وفي المجمل، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين السبت أن البر الرئيسي سجل 24791 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 3896 إصابة مصحوبة بأعراض و20895 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقابل 24268 إصابة في اليوم السابق منها 3486 إصابة مصحوبة بأعراض و20782 إصابة بدون أعراض.