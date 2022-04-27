.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

دراسة صادمة.. 58% من الأميركيين أصيبوا بكورونا

  • الخط
A woman wearing a mask passes by a coronavirus disease mobile testing van, as cases of the infectious Delta variant of COVID-19 continue to rise, in Washington Square Park in New York City, U.S., July 22, 2021. (Reuters)
أحد مراكز فحص كورونا في نيويورك
فيروس كورونا

دراسة صادمة.. 58% من الأميركيين أصيبوا بكورونا

أكثر من 75% من الأطفال في الولايات المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت إحصاءات أميركية بناءً على مسح للدم صدرت نتيجته، أمس الثلاثاء، أن حوالي 58% من سكان الولايات المتحدة بشكل عام، وأكثر من 75% من الأطفال الأصغر سناً أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الوباء، وذلك بفضل الزيادة القياسية في إصابات موجة المتحور أوميكرون.

رجل يخضع لفحص كورونا في كاليفورنيا
رجل يخضع لفحص كورونا في كاليفورنيا
الصحة العالمية تحذر: كورونا ما زال ينتشر ويتحور ويقتل فيروس كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية تحذر: كورونا ما زال ينتشر ويتحور ويقتل

وأظهرت دراسة عينات الدم التي أُرسلت إلى المختبرات بين ديسمبر وفبراير الماضيين أثناء تفشي حالات أوميكرون، أن معدلات الإصابة بين الأطفال، الذين لم يحصل كثير منهم على التطعيم، كانت هي الأعلى خلال تلك الزيادة، في حين أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر، وهم الشريحة السكانية الأولى بالحصول على التطعيم، كانت معدلات الإصابة بينهم هي الأقل.

وبحث العلماء في هذه الدراسة عن أجسام مضادة محددة يتم إنتاجها كرد فعل على الفيروس والتي لا تظهر إلا بعد الإصابة ولا يتم إنتاجها بواسطة لقاحات كورونا.

وفي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاماً، تبين وجود الأجسام المضادة المرتبطة بالعدوى لدى حوالي 75.2% منهم خلال الفترة من ديسمبر إلى فبراير، ارتفاعاً من 44.2% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة لها.

طفل في نيويورك يتلقى لقاح كورونا
طفل في نيويورك يتلقى لقاح كورونا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية في محيط مفاعل تشيرنوبل.. وتغير بنسب الإشعاعات كاميرا العربية في محيط مفاعل تشيرنوبل.. وتغير بنسب الإشعاعات
اكتشف المزيد