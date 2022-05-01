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تحذير من مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بعد كوفيد

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corona immune system istock
تعبيرية
فيروس كورونا

تحذير من مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بعد كوفيد

الصحة الروسية تحذر من مضاعفات الإصابة وتشدد على ضرورة أخذ اللقاح

دبي - العربية.نت

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يوما بعد يوم تتكشف مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وآخر ما أعلن عنه أن الإصابة بكورونا قد تكون لها مضاعفات منها خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض المناعة الذاتية.

ونقل الإعلام الروسي عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله، إن "أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تظهر أيضا، وهناك خطر أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الأول، لذلك لا داعي لانتظار المضاعفات"، داعيا إلى ضرورة أخذ اللقاح ضد كوفيد-19.

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وحذر موراشكو من احتمال خطر تفشي كوفيد -19 في شهر يونيو القادم: "الآن من المهم للغاية إعادة التطعيم، لأنه وفقا لتوقعاتنا، هناك خطر كبير يتمثل في زيادة الإصابة في شهر يونيو ونهاية مايو، حيث يتم تقليل مناعة القطيع".

وبحسب الوزير، من الضروري عدم الانتظار حتى تصاعد موجة المرض مرة أخرى، ولكن يجب الانخراط في الوقاية عن طريق التطعيم ضد الفيروس.

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