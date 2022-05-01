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أميركا.. الخبراء يحذرون من عودة كورونا وينصحون بإجراءات احتياطية

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كورونا أميركا نيويورك
من نيويورك - أرشيفية
فيروس كورونا

أميركا.. الخبراء يحذرون من عودة كورونا وينصحون بإجراءات احتياطية

الاحتجاجات في كندا تعود وتطالب بالحرية وإنهاء قيود وإجراءات فيروس كورونا

دبي - العربية.نت

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مع ارتفاع حالات الإصابة بكورنا من جديد في الولايات المتحدة، حث خبراء الصحة المسؤولين عن اتخاذ إجراءات احتياطية على مجابهة أي احتمال موجة محتملة من التفشي.

عمال معارضون لإلزامية التطعيم ضد كورونا في أميركا (رويترز)
عمال معارضون لإلزامية التطعيم ضد كورونا في أميركا (رويترز)

من جهتها، أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الفيروس، سكان المناطق الساخنة بارتداء أقنعة في الأماكن المغلقة العامة بسبب ارتفاع حالات المرض الشديد إلى مستويات غير متوقعة.

فاوتشي: جائحة كورونا لم تنته

وكان مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أعلن أنه من المتوقع أن يصبح لدى العلماء ومسؤولي الصحة بحلول هذا الصيف فكرة أفضل عن نوع الجرعة التنشيطية اللازمة لمواجهة المرحلة التالية من جائحة فيروس كورونا وموعد إعطاء هذه الجرعة.

احتجاجات في كندا ضد إجراءات كورونا
احتجاجات في كندا ضد إجراءات كورونا

وأوضح أنه "سيكون من الصعب جدا وصول سكان الولايات إلى مناعة القطيع الكلاسيكية ضد هذا الفيروس بسبب عدة عوامل. ومن بين هذه العوامل قدرة الفيروس على التطور والتحول إلى سلالات متنوعة مما يقلل الحصانة من العدوى واللقاحات وحركة مكافحة اللقاحات التي منعت الملايين من الناس من السعي للتطعيم".

كذلك استبعد أن تقضي الولايات المتحدة على كوفيد-19 "ولكن يجب أن تسعى جاهدة للسيطرة على الفيروس والخروج من مرحلة الوباء الحاد"، لافتا "عندما قلت إننا لم نعد في تلك المرحلة الحادة فإن هذا لا يعني أن الجائحة انتهت. الأمر بأي حال من الأحوال. ما زلنا نواجه جائحة عالمية".

احتجاجات في كندا ضد إجراءات كورونا
احتجاجات في كندا ضد إجراءات كورونا

عودة الاحتجاجات في كندا

وفي السياق، تعود إلى الواجهة الاحتجاجات في كندا المطالبة بالحرية وإنهاء قيود وإجراءات فيروس كورونا. وشارك في هذه الاحتجاجات سائقو الدراجات النارية الذين وصل عددهم الى أكثر من 800 دراجة نارية.

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وتجمع آلاف المحتجين بالقرب من البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا بعد أن أغلقت الشرطة جميع المداخل والطرق المؤدية إلى بوابة البرلمان لمنع تكرار سيناريو فبراير الذي احتل فيه المحتجون بوابات ومداخل البرلمان.

وقد صاحبت الاحتجاجات أعمال شغب ما دفع الشرطة لاستخدام الهراوات لتفريق المتظاهرين، هذا ووصلت حصيلة الاعتقالات إلى سبعة محتجين حتى الآن واحتجاز 24 مركبة.

من جهته، حذر قائد شرطة أوتاوا المحتجين من كسر قواعد وشروط الاحتجاج التي ينص عليها الدستور.

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