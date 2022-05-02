.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فشلت بالتبرع بها.. الدنمارك تدمّر مليون جرعة من لقاح كورونا

  • الخط
A health worker prepares a dose of the coronavirus disease (COVID-19) vaccine at a pop-up vaccination center set-up in Faelledparken, for those attending the concert by a Danish band, The Minds of 99 in Copenhagen's Parken stadium, Denmark, September 11, 2021. Picture taken September 11, 2021. Ritzau Scanpix/Olafur Steinar Gestsson via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK
عاملة صحية تجهز جرعة من لقاح كورونا في الدنمارك
لقاح كورونا

فشلت بالتبرع بها.. الدنمارك تدمّر مليون جرعة من لقاح كورونا

السلطات الدنماركية: لأول مرة خلال الجائحة، نشأ وضع حيث تجاوز المعروض من اللقاحات الطلب

كوبنهاغن – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤولو صحة دنماركيون اليوم الاثنين إنهم يعتزمون التخلص من 1.1 مليون جرعة من لقاح كورونا في الأسابيع المقبلة لأن تاريخ انتهاء صلاحيتها اقترب، وفشلت جهود التبرع بها للدول النامية.

قال معهد ستاتينز سيروم، وهو وكالة حكومية ترصد انتشار كورونا في الدنمارك، إن الوباء في الدولة الاسكندنافية "تحت السيطرة حالياً، وتغطية اللقاح عند السكان الدنماركيين مرتفعة".

من أحد مراكز تلقي اللقاح في الدنمارك
من أحد مراكز تلقي اللقاح في الدنمارك

وتلقى حوالي 81% من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة جرعتين من لقاح كورونا، بينما تلقى ما يقرب من 62% من السكان جرعة معززة.

وقال المعهد إن الدنمارك، مثل معظم البلدان في جميع أنحاء العالم، لديها فائض من اللقاحات.

وأضاف: "الآن هناك تحديات عالمية للتبرع بلقاحات كورونا.. لأنه لأول مرة خلال الجائحة، نشأ وضع حيث تجاوز المعروض من اللقاحات الطلب. وهذا ينطبق أيضاً على الدنمارك".

من أحد مراكز تلقي اللقاح في الدنمارك
من أحد مراكز تلقي اللقاح في الدنمارك
الكوريون يتمسكون بالكمامة في الهواء الطلق رغم رفع إلزاميتها فيروس كورونا فيروس كورونا الكوريون يتمسكون بالكمامة في الهواء الطلق رغم رفع إلزاميتها

وأضافت بيان المعهد أن الدنمارك قد تبرعت بنحو تسعة ملايين جرعة من اللقاحات وتتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للعثور على الدول التي ستتلقى لقاحات فائضة.

وأضافت: "ومع ذلك، في ضوء انخفاض الطلب ونقص القدرة على الانتشار والاستعداد للتحصين في البلدان النامية، كان من الصعب على الدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى العثور على دول متلقية للجرعات الزائدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | تصريحات لرجل دين مقرب من حزب الله تشعل الغضب في لبنان العربية 360 | تصريحات لرجل دين مقرب من حزب الله تشعل الغضب في لبنان
اكتشف المزيد