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تقديرات جديدة للصحة العالمية.. 14.9 مليون وفاة بكورونا في عامين

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Relatives wait to receive the body of a man after he died from the coronavirus disease (COVID-19), outside a mortuary of a COVID-19 hospital in Ahmedabad, India, February 4, 2022. REUTERS/Amit Dave
سكان في أحمد أباد بالهند ينتظرون تسلم جثة قريبهم المتوفى بكورونا في فبراير الماضي
فيروس كورونا

تقديرات جديدة للصحة العالمية.. 14.9 مليون وفاة بكورونا في عامين

التقديرات التي أعلنت اليوم تزيد بثلاثة أضعاف عن الوفيات المنسوبة مباشرة إلى المرض

العربية.نت

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خلّفت جائحة كورونا ما بين 13.3 و16.6 مليون وفاة في عامي 2020 و2021، حسب تقديرات أعلنتها منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس وتزيد بثلاثة أضعاف عن الوفيات المنسوبة مباشرة إلى المرض.

وقالت المنظمة: "تظهر تقديرات جديدة من منظمة الصحة العالمية أن العدد الكامل للوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجائحة كوفيد-19 بين 1 يناير 2020 و31 ديسمبر 2021 كان نحو 14.9 مليوناً (ضمن نطاق 13.3 إلى 16.6 مليوناً)".

نقل جثة متوفي بكورونا في إدلب
نقل جثة متوفي بكورونا في إدلب

وهذه التقديرات تشمل من توفوا بسبب فيروس كورونا أو بسبب تأثيره على النظم الصحية المكتظة خلال العامين الماضيين.

وتشمل هذه التقديرات، على سبيل المثال، الأشخاص المصابين بالسرطان والذين كانوا غير القادرين على طلب العلاج عندما كانت المستشفيات مكتظة بمرضى كورونا ومخصصة لهم فقط.

وتستند الإحصائيات إلى البيانات المعلنة من الدول وإلى نماذج إحصائية.

جثة أحد المتوفين بكورونا في تكساس
جثة أحد المتوفين بكورونا في تكساس
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ولم تقسم منظمة الصحة العالمية الأعداد للتمييز بين الوفيات المباشرة جراء كورونا وغيرها من الوفيات الناجمة عن أسباب أخرى تتعلق بالجائحة.

والحصيلة الجديدة تبلغ أكثر من ضعف العدد الرسمي لوفيات كورونا البالغ 6 ملايين. ووقعت معظم الوفيات في جنوب شرق آسيا وأوروبا والأميركتين.

ووصف المدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في التقرير الذي صدر اليوم، العدد الجديد بأنه "واقعي"، قائلاً إنه ينبغي أن يدفع الدول إلى زيادة الاستثمار في قدراتها لمواجهة حالات الطوارئ الصحية في المستقبل.

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