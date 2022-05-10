.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

منظمة الصحة: سياسة "صفر كوفيد" الصينية غير قابلة للاستمرار

  • الخط
A medical worker in a protective suit collects a swab sample from a resident for nucleic acid testing, outside a closed entrance of a building during lockdown, amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Shanghai, China, May 5, 2022. REUTERS/Aly Song
أحد سكان شنغهاي يخضع لفحص كورونا
فيروس كورونا

منظمة الصحة: سياسة "صفر كوفيد" الصينية غير قابلة للاستمرار

في نهاية الأسبوع الماضي قالت الصين إنها ستستمر في استراتيجيتها "صفر كوفيد الورقة الرابحة الرئيسية" لمكافحة فيروس كورونا رغم الإحباط المتزايد في شنغهاي

جنيف - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الثلاثاء، من أن استراتيجية الصين القائمة على "صفر إصابات بكوفيد" غير قابلة للاستمرار، مشدداً على أهمية الانتقال إلى نهج بديل.

وقال في مؤتمر صحافي في جنيف: "عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد بأنها مستدامة، نظراً إلى سلوك الفيروس حالياً وما نتوقعه في المستقبل. الانتقال إلى استراتيجية مختلفة في غاية الأهمية".

طابور انتظار للخضوع لفحص كورونا في بكين
طابور انتظار للخضوع لفحص كورونا في بكين

من جهته، قال مدير الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين: "كما قال الدكتور تيدروس يجب أن تكون لدينا هذه القدرة على التكيف مع الظروف مع ما نراه في البيانات.. وتحدث عن ذلك بالتفصيل مع الزملاء الصينيين".

وأشار راين إلى أن هذه الاستراتيجية سمحت للصين لبعض الوقت بتسجيل عدد قليل من الوفيات مقارنة بعدد سكانها، مضيفاً: "إنه شيء تريد الصين الحفاظ عليه".

وأمام ارتفاع عدد الوفيات منذ فبراير ومارس في الصين، من المنطقي أن تتحرك الحكومة كما قال راين، "لكن كل هذه الإجراءات كما كررنا منذ البداية يجب أن تتخذ في إطار احترام الأفراد وحقوق الإنسان".

طابور انتظار للخضوع لفحص كورونا في بكين
طابور انتظار للخضوع لفحص كورونا في بكين
هل توفر جرعة تنشيطية رابعة حماية أقوى ضد كورونا؟ فيروس كورونا لقاح كورونا هل توفر جرعة تنشيطية رابعة حماية أقوى ضد كورونا؟

وفي نهاية الأسبوع الماضي قالت الصين مرة أخرى إنها ستستمر في استراتيجيتها "صفر كوفيد الورقة الرابحة الرئيسية" لمكافحة فيروس كورونا رغم الإحباط المتزايد في شنغهاي.

وتواجه الصين التي لم تسجل حالات كورونا لمدة عامين، أسوأ تفش وبائي منذ ربيع 2020 وتستمر في تطبيق السياسة نفسها حتى مع تحور الفيروس والذي أصبح أشد عدوى من السلالة الأصلية التي ظهرت في الصين نهاية 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هذا سر تخلي إيطاليا عن روسيا في الأزمة الأوكرانية؟ هذا سر تخلي إيطاليا عن روسيا في الأزمة الأوكرانية؟
اكتشف المزيد