خبر محبط.. الأجسام المضادة لا تحمي من متحورات أوميكرون!

هيمن متحور اوميكرون من فيروس كورونا على معظم الإصابات المسجلة أوائل العام الحالي، إلا أن متحورات فرعية أخرى منه أصبحت الأكثر انتشاراً الآن، ما طرح تساؤلات حول فاعلية الأجسام المضادة التي تشكلت عن طريق اللقاحات أو العدوى السابقة وكفاءتها في مقاومتها.
في حين أظهرت دراسة ألمانية جديدة نشرت نتائجها أول من أمس في دورية " The Lancet Infectious Diseases "، أن معظم الأجسام المضادة المتاحة لعلاج مرضى كورونا لا تمنع المتغيرات الفرعية الجديدة على الإطلاق أو تمنعها بفاعلية منخفضة.
استثناء وحيد
كما أضافت أن الجسم المضاد "ببتيلوفيماب" (bebtelovimab) يشكل الاستثناء الوحيد، لأن هذا الجسم المضاد حجب جميع المتغيرات المختبرة بكفاءة عالية
New Correspondence: Augmented neutralisation resistance of emerging #omicron subvariants BA.2.12.1, BA.4, and BA.5 https://t.co/WL5fUQJDv0— The Lancet Infectious Diseases (@TheLancetInfDis) June 30, 2022
كذلك أوضحت الدراسة التي أجراها مركز الرئيسيات الألماني بمعهد ليبنيز لأبحاث الرئيسيات، مع باحثين من كلية هانوفر الطبية وجامعة فريدريش ألكسندر إرلانغن نورنبرغ، أن متغيرات أوميكرون الفرعية الجديدة تكون مثبطة بشكل أسوأ من سابقاتها القديمة عن طريق الأجسام المضادة الناتجة بعد التطعيم أو التلقيح متبوعاً بالعدوى.
هروب مناعي
وهكذا، فإن هذه المتغيرات الفرعية الجديدة، هي متغيرات هروب مناعي، حيث لا تمنح العدوى العابرة بمتغيرات أوميكرون الفرعية القديمة سوى حماية محدودة ضد الإصابة بهذه المتغيرات الجديدة.
إلا أن تلك النتائج لا تعني أن اللقاحات غير فعالة!.
فقد أكد ماركوس هوفمان، الباحث المشارك بالدراسة أنه رغم أن المتغيرات الجديدة تعتبر من متغيرات الهروب المناعي، سيظل التطعيم يحمي من الأمراض الشديدة التي تسببها هذه المتغيرات، لكن قد تكون الحماية أقل كفاءة إلى حد ما مثل تلك التي تم قياسها للمتغيرات المتداولة سابقاً.
-
رئيس الدستورية بتونس ينتقد الدستور: لا يشبه ما قدمناهبعد أيام على نشره في الجريدة الرسمية التونسية، وجه رئيس لجنة الدستور في تونس انتقادات حادة للدستور المقترح الذي عرض على المواطنين.فقد اعتبر الصادق ... المغرب العربي
-
شاب يرمى إخوانه الـ4 في الشارع.. صدمة في الكويتشهد الشارع الكويتي خلال الساعات الماضية مأسة تفطر القلوب، بعدما ألقى شاب بإخوانه الأربعة الصغار في الشارع!فقد ألقى الشقيق الأكبر الذي يبلغ تسعة عشر ... الأخيرة
-
مأساة تهز ولاية أميركية.. طفلة اغتصبت ومنعت من الإجهاضاستحوذت قضية طفلة تعرضت للاغتصاب ومنعت من الإجهاض على اهتمام الشارع الأميركي خلال الأيام الماضية، فيما لا يزال حظر عمليات الإجهاض في ولاية أوهايو يثير ... الأخيرة