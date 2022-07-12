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الصحة العالمية: كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية

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منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية

دبي - العربية.نت

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كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ عالمية بعد نحو عامين ونصف العام من إعلانه لأول مرة.

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وأوضحت لجنة الطوارئ، المكونة من خبراء مستقلين، في بيان أن الحالات المتزايدة والتطور الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات الصحية في عدد من البلدان يعني أن الوضع لا يزال طارئاً.

ارتفاع الإصابات

كما قال البيان إن الحالات التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها ارتفعت بنسبة 30٪ في الأسبوعين الماضيين، رغم اعتراف اللجنة أن مناعة السكان زادت إلى حد كبير من اللقاحات.

اختبارات كورونا في شنغهاي الصينية (رويترز)
اختبارات كورونا في شنغهاي الصينية (رويترز)

من جهته، قبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، نصيحة اللجنة.

تسريع البحث والتمويل

وأعلنت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة لأول مرة عن أعلى مستوى من التأهب، والمعروف باسم طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي، لـ COVID-19 في 30 يناير 2020.

اختبارات كورونا في بكين (رويترز)
اختبارات كورونا في بكين (رويترز)

ويمكن أن يساعد هذا القرار في تسريع البحث والتمويل وتدابير الصحة العامة الدولية لاحتواء المرض.

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