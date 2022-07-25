مسؤولة أوروبية تحذر: استعدوا لموجة كوفيد-19 بالخريف والشتاء
مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء قالت إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي التحرك الآن لمواجهة موجات كوفيد-19 القادمة
قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء، اليوم الاثنين، إنه يتعين على دول التكتل البدء في الاستعداد الآن لموجة جديدة من جائحة كوفيد-19 في الخريف والشتاء، مشيرة إلى "زيادة مقلقة" في حالات تفشي المرض.
كما حذرت المفوضة ستيلا كيرياكيدس من أن الجائحة لم تنته بعد، وقالت لـ"راديو قبرص": "للأسف كانت هناك زيادة مقلقة في حالات الإصابة في عدة دول".
وتابعت: "خلال الشهرين الماضيين، كنا نستعد لفصلي الخريف والشتاء، ونحن ندرك تماما أن الموجة الوبائية القادمة لا يمكن ولا ينبغي لها أن تثقل كاهل اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، ولا سيما في وقت تتأثر فيه بالفعل بالحرب وغزو أوكرانيا والتضخم".
وقالت كيرياكيدس، وهي قبرصية، إن المفوضية طلبت من الدول الأعضاء تسريع وتيرة منح الجرعات التنشيطية من اللقاحات لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما وللفئات المعرضة للإصابة.
وقالت: "يجب أن تكون هذه الأشهر تحضيرية.. بحيث تكون أنظمتنا الصحية جاهزة لموجات جديدة محتملة قد تترافق على سبيل المثال مع الأنفلونزا الموسمية".
وكانت عالمة الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة ماريا فان كيركوف، أعلنت أن هناك زيادة في اكتشاف حالات الإصابة بعدوى أوميكرون حول العالم، مؤكدة أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 5.7 مليون حالة إلى منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، وأن هذه الحالات هي التي تم التوصل إلى بيانات بشأنها، وهو عدد أقل من الحالات على أرض الواقع، لأن أنشطة المراقبة انخفضت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، بما يشمل التحاليل والاختبارات.
وقالت الدكتورة ماريا إن هناك العديد من السلالات الفرعية لمتغير أوميكرون، ويتم تصنيفها على أنها أوميكرون وجميعها تُدرج كمتغيرات مثيرة للقلق، موضحة أن منظمة الصحة العالمية تتبع بشكل خاص متغيرات BA.4 وBA.5 وBA.2.75.
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