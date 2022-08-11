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زعيم كوريا الشمالية يعلن: انتصرنا في المعركة مع كورونا

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كيم جونغ أون (أرشيفية من رويترز)

زعيم كوريا الشمالية يعلن: انتصرنا في المعركة مع كورونا

العربي.نت، وكالات

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أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون انتصار بلاده في معركتها مع فيروس كورونا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الخميس.

وأمر كيم برفع حالة الطوارئ القصوى التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة في مايو، وفق رويترز.

كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بنقل عدوى كورونا للبلاد فيروس كورونا فيروس كورونا كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بنقل عدوى كورونا للبلاد

كما أضاف أن حصيلة الوفيات الرسمية البالغة 74 "معجزة غير مسبوقة" مقارنة مع بلدان أخرى.

تمهيد لعودة التجارة

وعلى الرغم من رفع حالة الطوارئ القصوى لمكافحة الجائحة، أردف أن كوريا الشمالية يجب أن تبقي على "حاجز قوي مثل الصلب لمكافحة الجائحة وأن تكثف العمل لمكافحتها لجين انتهاء أزمة الصحة العالمية".

فيما قال محللون إنه على الرغم من أن كوريا الشمالية استخدمت الجائحة لتشديد القيود الاجتماعية فإن إعلانها النصر قد يكون تمهيداً لعودة التجارة التي عرقلها إغلاق الحدود وغيرها من القيود.

يشار إلى أن كوريا الشمالية لم تعلن عدد الإصابات المؤكدة بالمرض، وبدلاً من ذلك أعلنت عدد من أصيبوا بأعراض حمى.

لكنها لم تعلن عن أي إصابات جديدة مشتبه بها منذ 29 يوليو، وهو ما ترجعه منظمات إغاثة دولية إلى قدرات الفحص المحدودة.

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