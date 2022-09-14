الصحة العالمية: العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على كورونا

زفت منظمة الصحة العالمية خبرا سارا بقرب انتهاء جائحة كورونا بعد أن حصدت أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريوسوس أن "العالم أقرب من أي وقت مضى" للقضاء على وباء كوفيد-19. وقال خلال مؤتمر صحافي "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2020. لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة" لكنه حذر "لم ندرك ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد".

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وشبه تيدروس العالم كما لو أنه "شخص يركض في ماراتون ولا يتوقف حين يرى خط النهاية. يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه. ونحن أيضا".

وتابع "يمكننا جميعا رؤية خط النهاية ونحن في طريقنا للفوز لكنه سيكون فعليا أسوأ وقت للتوقف عن الركض".

وقال "اذا لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر ومزيد من عدم اليقين" داعيا الى "انتهاز هذه الفرصة".

وبحسب آخر تقرير وبائي نشرته منظمة الصحة العالمية وخصص لوباء كوفيد -19 فان عدد الإصابات تراجع بنسبة 12% خلال الاسبوع الممتد من 29 آب/اغسطس الى 4 أيلول/سبتمبر مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليصل الى حوالى 4,2 مليون إصابة جديدة. وتراجعت الوفيات أيضا بنسبة 13 في المئة، أي حوالي 13500 وفاة.

وعدد الإصابات بدون شك أعلى بكثير لا سيما لان الحالات الطفيفة لا يتم الاعلان عنها احيانا لكن أيضا لان العديد من الدول خففت من فحوصات الكشف.

وفي 4 أيلول/سبتمبر، أحصت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 مليون إصابة مؤكدة رسميا كما هي الحال بالنسبة للوفيات المسجلة رسميا والبالغ عددها 6,4 مليون وفاة.

وكانت المنظمة قد أعلنت، قبل أيام، استمرار تراجع عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بالوباء، تقريبا في كل أنحاء العالم فيما وصفته "بتراجع مرحب به".