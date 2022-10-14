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إدارة بايدن تمدد حالة الطوارئ في مواجهة بكورونا

دبي - العربية.نت
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أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، أن حالة الطوارئ الصحية العامة المرتبطة بكوفيد-19 ستستمر حتى 11 يناير/كانون ثان المقبل، في حين يستعد المسؤولون لارتفاع عدد الحالات هذا الشتاء.

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يأتي القرار مع تناسي كثيرين لتفشي كوفيد-19. وبينما تتراجع الوفيات والإصابات اليومية جراء المرض، يعود الناس وكثير منهم لا يرتدون كمامات إلى المدارس والوظائف والمتاجر كالمعتاد، بحسب "أسوشيتيد برس".

حالة الطوارئ

وأدت حالة الطوارئ الصحية العامة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في يناير/كانون ثان 2020 وتجددت كل 90 يوما منذ ذلك الحين، إلى تغيير طريقة تقديم الخدمات الصحية في الولايات المتحدة بشكل كبير.

ومكن إعلان الطوارئ السلطات من الحصول على تصريح طارئ للقاحات المضادة لكوفيد، وإجراء الاختبارات، وتوفير العلاجات مجانا.

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