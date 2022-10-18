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(تعبيرية)
فيروس كورونا

باحثون أميركيون يطورن سلالة جديدة من كورونا قاتلة بنسبة 80%

الفيروس الجديد هو مزيج من متحور أوميكرون والفيروس الأصلي الذي ظهر في ووهان.. وقد قتل 80% من الفئران المصابة به

واشنطن - بندر الدوشي
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قال باحثون في جامعة بوسطن إنهم طوروا سلالة جديدة من فيروس كورونا قاتلة بمعدل 80%، وذلك إثر سلسلة من التجارب المخبرية.


وقالت الجامعة إن الفيروس الجديد هو مزيج من متحور أوميكرون والفيروس الأصلي وقد قتل 80% من الفئران المصابة به، على عكس اوميكرون الحالي الذي لم يقتل الفئران حيث عانت فقط من أعراض خفيفة.

وأجرى البحث فريق من العلماء من فلوريدا وبوسطن في مختبرات المدرسة الوطنية للأمراض المعدية الناشئة. وبحسب موقع "فوكس نيوز"، فقد استخرج الباحثون بروتين سبايك من أوميكرون وربطوه بالسلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في بداية الوباء الذي بدأ في ووهان الصينية، ووثقوا بعد ذلك كيف تفاعلت الفئران مع السلالة الهجينة.

مختبر لكشف اٌصابة بكورونا في ووهان
مختبر لكشف اٌصابة بكورونا في ووهان

وكتبوا في الورقة البحثية: "عند الفئران، وبينما يتسبب أوميكرون في عدوى خفيفة وغير مميتة، فإن الفيروس الحامل لـ"أوميكرون إس" Omicron S الجديد يسبب مرضاً شديداً بمعدل وفيات يبلغ 80%".

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وقال الباحثون إن السلالة الجديدة تحتوي على جزيئات فيروسية مُعدية أكثر بخمس مرات من متغير أوميكرون.

وتم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة في سوق في ووهان، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن الفيروس تم تصميمه في معهد ووهان لعلم الفيروسات. ولا تزال منظمة الصحة العالمية تواجه انتقادات بسبب تعاملها مع الأزمة في أيامها المبكرة والأكثر أهمية.

ويعتبر متحور أوميكرون قابل للانتقال بشكل كبير، حتى بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل. كما يعتبر بروتين سبايك مسؤولاً عن معدلات العدوى وفقاً للباحثين. أما التغييرات الأخرى في بنية الفيروس فتحدد قدرته على أن يكون فتاكاً.

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