"مهد كورونا" للواجهة مجدداً.. ووقف بيع لحوم الخنزير

عادت مدينة ووهان الصينية، التي شهدت أول انتشار معروف لفيروس كورونا المستجد عام 2019، إلى الواجهة مجدداً.

فخلال الأسبوعين الماضيين سجلت عشرات الإصابات الجديدة بكوفيد-19، مما حدا بالسلطات الصينية لإغلاق المدينة. وأمرت السلطات المحلية في ووهان أكثر من 800 ألف نسمة من سكان المدينة بالبقاء في منازلهم حتى 30 أكتوبر.

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فيما أوقفت المدينة بيع لحم الخنزير في أجزاء منها بعد أن قالت السلطات إن إحدى حالات الإصابة بكورونا مرتبطة بسلسلة توريد لحوم الخنزير المحلية، وفق رويترز.

تضاعف القيود

يذكر أن الصين تعهدت مراراً وتكراراً بالتمسك بسياستها بمكافحة الفيروس التاجي والمعروفة باسم "صفر كوفيد". وتقول السلطات إنها إجراءات ضرورية لاحتواء كورونا.

وتضاعف المدن من ووهان إلى شينينغ في الشمال الغربي بالصين، من القيود لمنع انتشار كوفيد-19، حيث أغلقت المباني والمناطق في محاولة لوقف انتشار المرض.

آلاف الإصابات الجديدة

يشار إلى أنه عندما رُصد كورونا للمرة الأولى بالعالم في نهاية 2019 تمكنت الصين حتى مارس 2021 من احتواء الجائحة إلى حد كبير بواسطة تدابير شديدة الصرامة معتمدة في سياق ما يُعرف باستراتيجية "صفر كوفيد". غير أنها سجلت في هذا العام آلاف الإصابات الجديدة مدفوعة بمتغير أوميكرون شديد العدوى.

وأبلغت الصين، الخميس، عن أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي في كافة أنحاء البلاد، وهو رقم متواضع مقارنة بعشرات الآلاف من الإصابات يومياً دفعت شنغهاي إلى الإغلاق الكامل خلال وقت سابق من هذا العام.

كما فرضت مدن كبيرة أخرى في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك داتونغ وشيان، قيودا جديدة هذا الأسبوع لكبح تفشي المرض المحلي.