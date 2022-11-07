اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
(تعبيرية من آيستوك)

أصل كورونا مجدداً.. تصريح لافت من الصحة العالمية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مرة جديدة عاد الحديث عن أصل كورونا إلى الواجهة، حيث لا يزال منشأه لغزاً محيراً وسط فرضيات كثيرة ومتعددة تحدثت عن انتقاله من سوق ووهان للمأكولات البحرية أو تسربه من مختبر للأبحاث في المدينة الصينية.

غير أن ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوجنوفيتش شددت على أن فرضية أن يكون أصل الفيروس اصطناعيا هي الأقل احتمالاً.

منشأ كورونا مجددا.. بائعة أسماك في ووهان أول مصابة بالفيروس فيروس كورونا فيروس كورونا منشأ كورونا مجددا.. بائعة أسماك في ووهان أول مصابة بالفيروس

وقالت فوجنوفيتش في مقابلة مع وكالة "تاس" إنه تم تحديد 4 فرضيات حول أصل كورونا.

"لن يفعل ذلك عالم فيروسات واحد"

كما أوضحت أن إحدى هذه الفرضيات كانت حول احتمال تسرب الفيروس من بعض المعامل البحثية، إلا أنها كانت الأقل احتمالاً.

فيما لفتت: "صراحة أنا لا أؤمن بالأصل المصطنع للفيروس"، مضيفة: "لن يفعل ذلك عالم فيروسات واحد في جميع أنحاء العالم لأنه يدرك أنه من المستحيل السيطرة على مثل هذا الفيروس".

مختبر ووهان (أرشيفية من فرانس برس)
مختبر ووهان (أرشيفية من فرانس برس)

ترجيح أميركي.. وانتقاد صيني

يذكر أن تقريرا لمجلس الشيوخ الأميركي كان خلص سابقاً إلى أن كوفيد-19 قد تسرب على الأرجح نتيجة حادث متعلق بالبحوث.

في حين انتقدت الصين التقرير، معتبرة أن السياسيين الأميركيين يعيدون صياغة نظرية التسريب المختبري لتشويه سمعة بكين في تجاهل للحقائق.

كما رأت أن "مثل هذه الأعمال مدفوعة بسوء النية، وهذا لن يؤدي إلا إلى إعاقة تتبع الأصول القائمة على العلم وتقويض التعاون الدولي لمكافحة كوفيد19"، وفق بيانها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نشطاء البيئة يدمرون لوحات عالمية.. لماذا؟ نشطاء البيئة يدمرون لوحات عالمية.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط