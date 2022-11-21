الصين تسجل 27095 إصابة جديدة بكورونا.. وحالتي وفاة

في الوقت الذي تناسى العالم وباء كورونا، أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين أن الصين سجلت 27095 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 20 نوفمبر تشرين الثاني منها 2365 إصابة مصحوبة بأعراض و24730 بدون أعراض.

وسجلت الصين 24435 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2267 مصحوبة بأعراض و22168 بدون أعراض.

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تسجيل حالتي وفاة

كما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع الإجمالي إلى 5229.

وحتى أمس الأحد سجل بر الصين الرئيسي 288562 إصابة ظهرت عليها أعراض بفيروس كورونا.

الإصابات في بكين

بيانات الحكومة المحلية أشارت إلى تسجيل العاصمة بكين 154 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و808 حالات دون أعراض. وتم تسجيل 69 إصابة مصحوبة بأعراض و552 دون أعراض في اليوم السابق.

فيما ذكرت هيئة الصحة المحلية في شنغهاي، مركز الصين المالي، أنها سجلت ست حالات مصحوبة بأعراض و33 بدون أعراض مقابل أربع حالات بأعراض و35 بدون أعراض في اليوم السابق.