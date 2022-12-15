خطط كوفيد الشتوية.. البيت الأبيض يكشف عن المزيد من الاختبارات

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إتاحة بعض اختبارات كوفيد-19 المجانية لجميع الأسر الأميركية من جديد، في وقت كشفت فيه عن خطط الطوارئ الخاصة بها لمواجهة زيادة محتملة في الإصابة بفيروس كورونا هذا الشتاء.

وبعد توقف دام ثلاثة أشهر، تتيح الإدارة أربعة اختبارات سريعة للفيروس لجميع الأسر الأميركية من خلال موقع "كوفيد تيست"، ابتداء من اليوم الخميس، حسب ما قال مسؤول كبير في الإدارة.

مادة اعلانية

وزادت حالات الإصابة بكوفيد-19 بشكل ملحوظ بعد عطلة عيد الشكر، ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى من التجمعات الداخلية والسفر في الفترة التي تواكب عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وتضع الإدارة الأفراد والمعدات في حالة تأهب إذا لزم الأمر لمساعدة المستشفيات ودور رعاية المسنين المكتظة، كما كان الأمر في موجات الفيروس السابقة.

حتى الآن، لم تكن هناك طلبات للمساعدة، لكن الفرق الطبية وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية جاهزة، بحسب المسؤول.

كما تحث إدارة بايدن الولايات والحكومات المحلية على بذل المزيد من الجهد لتشجيع المواطنين على الحصول على لقاحات كوفيد-19 ثنائية التكافؤ المحدثة، والتي يقول العلماء إنها أكثر فعالية في الحماية من الأمراض الخطيرة والوفاة من المتحورات المنتشرة حاليا.

وتشدد الإدارة على ضرورة اتباع أفضل الممارسات لدور رعاية المسنين ومرافق الرعاية للوقاية من الفيروس وعلاجه وتحث المسؤولين وكذلك الحكومات على تشجيع السكان المعرضين للخطر للحصول على جرعات جديدة.

تأتي الخطة في الوقت الذي تكافح فيه الإدارة لإقناع معظم الأميركيين بالحصول على الجرعات المعززة المحدثة في ظل انخفاض حالات الإصابة والوفيات من مستويات الجائحة، وعودة أغلب المواطنين إلى معظم أنشطتهم السابقة للجائحة.

وقال المسؤول إن تمويل الاختبارات الجديدة تمت إعادة تخصيصه من برامج فيروسات أخرى بينما يكافح البيت الأبيض للحصول على موافقة الكونغرس على تمويل طارئ إضافي لكوفيد-19.

ورفض المسؤول الإفصاح عن تفاصيل المبلغ الذي يتم إنفاقه على الاختبارات الجديدة أو البرامج التي تم تحويل الأموال منها.