بكين تخفف إجراءات كورونا.. وهذه وجهات الصينيين للخارج

أقبل الصينيون الذين انقطع اتصالهم ببقية العالم لثلاث سنوات بسبب القيود المرتبطة بكوفيد-19، على مواقع شركات السفر اليوم الثلاثاء قبيل إعادة فتح حدود البلاد، وذلك رغم ما سببه ارتفاع عدد الإصابات من إرهاق للنظام الصحي واضطراب للاقتصاد.

وألحقت إجراءات صفر-كوفيد من إغلاق للحدود وفرض عمليات إغلاق متكررة، أضرارا بالاقتصاد الصيني منذ أوائل عام 2020، مما أدى الشهر الماضي إلى أكبر استياء عام علني في البر الرئيسي منذ تولي الرئيس شي جين بينغ السلطة في 2012، وفق ما أفادت رويترز.

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تفش دون رادع

ويعني التراجع عن هذه الإجراءات هذا الشهر أن يبدأ الفيروس في الانتشار مجددا بصورة كبيرة دون رادع في جميع أنحاء الصين التي يبلغ تعدادها 1.4 مليار نسمة.

غير أن الإحصاءات الرسمية أظهرت تسجيل حالة وفاة واحدة فقط بفيروس كورونا في الأيام السبعة المنصرمة حتى أمس الاثنين، مما أثار شكوكا بين خبراء الصحة والسكان حول البيانات الحكومية. ولا تتماشى هذه الأعداد مع ما سجلته بلدان أقل اكتظاظا بالسكان بعد إعادة الفتح.

المستشفيات على آخرها

فيما يقول أطباء إن المستشفيات مكتظة بعدد من المرضى يوازي خمسة إلى ستة أمثال العدد المعتاد ومعظمهم من كبار السن. وتشير تقديرات خبراء الصحة الدوليين إلى تسجيل ملايين الإصابات يوميا مع توقع ما لا يقل عن مليون حالة وفاة بسبب كوفيد في الصين العام المقبل.

إلا أن السلطات عازمة على إلغاء آخر ما تبقى من سياساتها الرامية إلى عدم انتشار فيروس كورونا.

وفي خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود الحدودية رحبت بها أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء، قالت لجنة الصحة الوطنية في وقت متأخر أمس الاثنين إن الصين ستتوقف عن إلزام القادمين إليها بالحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير كانون الثاني.

وقال كولم رافيرتي رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين عن الرفع الوشيك لقيود الحجر الصحي "أخيرا نشعر كما لو أن الصين قد تجاوزت الأزمة".

وجهات الصينيين

وأظهرت بيانات منصة السفر (سي تريب) تضاعف عمليات البحث عن وجهات السفر الرائجة عبر الحدود إلى عشرة أمثالها في غضون نصف ساعة فقط من تداول خبر رفع قيود الحجر الصحي. وقالت المنصة إن الوجهات الأكثر رواجا هي مكاو وهونج كونج واليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

فيما أظهرت بيانات من منصة أخرى هي منصة كيونار أنه في غضون خمس عشرة دقيقة من انتشار الخبر قفزت عمليات البحث عن الرحلات الجوية الدولية إلى سبعة أمثال المعتاد، وتصدرت تايلاند واليابان وكوريا الجنوبية القائمة.

وقالت لجنة الصحة إن تدابير الصين للسيطرة على كوفيد سيجري خفضها من الفئة (أ) حاليا إلى الفئة (ب) الأقل صرامة اعتبارا من الثامن من يناير كانون الثاني بعد أن أصبح الفيروس أقل ضراوة.

ويعني هذا أن السلطات لن يتعين عليها بعد الآن عزل المرضى ومخالطيهم وإغلاق المناطق.

طلب متزايد على دور الجنازات

لكن على الرغم من الحماس الكبير للعودة التدريجية إلى أسلوب الحياة قبل جائحة كوفيد، يوجد ضغط متزايد على نظام الرعاية الصحية في الصين حيث يقول الأطباء إن المستشفيات مكتظة بالمرضى ويذكر العاملون في دور الجنازات أن الطلب على خدماتهم قد ارتفع بنسبة كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أنه طُلب من الممرضات والأطباء العمل حتى لو كانوا مرضى وأُعيد توظيف عمال الصحة المتقاعدين في المناطق الريفية للمساعدة. وتواجه بعض المدن صعوبات في توفير الأدوية المضادة للحمى.