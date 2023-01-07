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تظاهرات ضد تدابير الإغلاق في الصين بسبب كورونا
كورونا

البرتغال تفرض اختبارات كورونا على القادمين من الصين

العربية.نت ووكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرتغالية، مساء الجمعة، أن الركّاب المتوجّهين إلى البرتغال من الصين سيتعيّن عليهم تقديم اختبار كوفيد-19 سلبي قبل ركوب الطائرة.

وقالت الوزارة في بيان إن المسافرين وطواقم الرحلات سيتوجّب عليهم أيضًا وضع كمامات واقية.

واعتبارًا من السبت، سيخضع بعض هؤلاء المسافرين عند وصولهم إلى المطارات البرتغاليّة، لاختبارات "عشوائيّة ولكن إجباريّة"، بهدف السماح للسلطات الصحية المحلّية بتحديد المتحوّرات الآخذة في الانتشار.

للغرض نفسه، سيتمّ أيضًا تحليل مياه الصرف في مطار لشبونة وفي الطائرات الآتية من الصين.

تُواجه الصين طفرةً وبائيّة جديدة لكوفيد وموجة عدوى لم تشهد البلاد لها مثيلًا منذ ثلاث سنوات. وقد حضّ الاتّحاد الأوروبي هذا الأسبوع دوله الأعضاء على فرض فحوص على المسافرين يتمّ إجراؤها في الصين قبل انطلاق الرحلات على أن يُستكمَل ذلك بـ"اختبارات عشوائيّة" عند وصولهم إلى الأراضي الأوروبية.

وفي إجراء احترازي، اتّخذت دول عدّة، بينها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا إجراءات مماثلة.

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