اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A woman wearing a face mask stands on a public bus in the central business district in Beijing, Thursday, Jan. 12, 2023. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
سيدة ترتدي كمامة في أحد باصات بكين وسط تفشي كورونا
كورونا

بعد رفع الضوابط.. 60 ألف وفاة بكورونا في 5 أسابيع بالصين

قالت لجنة الصحة الوطنية إن هذه الوفيات، التي سجلت بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023، حدثت في المستشفيات، ما ترك احتمال وفاة المزيد من الأشخاص في منازلهم

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم السبت تسجيل 60 ألف وفاة تقريباً بفيروس كورونا خلال خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد-19 تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر الماضي.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي للصحافيين إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

سيدة تتعالج في أحد مستشفيات الصين إثر إصابتها بكورونا
سيدة تتعالج في أحد مستشفيات الصين إثر إصابتها بكورونا
علمياً.. هكذا تؤثر عادات النوم على وزنك صحة علمياً.. هكذا تؤثر عادات النوم على وزنك

وشملت حصيلة الوفيات 5503 حالة وفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن كورونا و54435 حالة وفاة من أمراض أخرى مقترنة بالفيروس. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن هذه الوفيات حدثت في المستشفيات، ما ترك احتمال وفاة المزيد من الأشخاص في منازلهم.

وكانت الصين قد توقفت عن الإبلاغ عن بيانات حول الإصابات والوفيات بكورونا في أوائل ديسمبر الماضي بعد أن رفعت فجأة الضوابط المضادة للفيروس.

وقد ناشدت منظمة الصحة العالمية وحكومات أخرى بكين للحصول على مزيد من المعلومات وسط تصاعد في الإصابات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت روسيا في إنقاذ صادراتها النفطية رغم العقوبات الغربية؟ كيف نجحت روسيا في إنقاذ صادراتها النفطية رغم العقوبات الغربية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط