بعد رفع الضوابط.. 60 ألف وفاة بكورونا في 5 أسابيع بالصين
قالت لجنة الصحة الوطنية إن هذه الوفيات، التي سجلت بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023، حدثت في المستشفيات، ما ترك احتمال وفاة المزيد من الأشخاص في منازلهم
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم السبت تسجيل 60 ألف وفاة تقريباً بفيروس كورونا خلال خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد-19 تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر الماضي.
وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي للصحافيين إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.
وشملت حصيلة الوفيات 5503 حالة وفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن كورونا و54435 حالة وفاة من أمراض أخرى مقترنة بالفيروس. وقالت لجنة الصحة الوطنية إن هذه الوفيات حدثت في المستشفيات، ما ترك احتمال وفاة المزيد من الأشخاص في منازلهم.
وكانت الصين قد توقفت عن الإبلاغ عن بيانات حول الإصابات والوفيات بكورونا في أوائل ديسمبر الماضي بعد أن رفعت فجأة الضوابط المضادة للفيروس.
وقد ناشدت منظمة الصحة العالمية وحكومات أخرى بكين للحصول على مزيد من المعلومات وسط تصاعد في الإصابات.
-
واشنطن تستعد لبيع مقاتلات "إف-16" لتركيا.. ونائب بارز يعترضاعتراض رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بوب مينينديز قد يعرقل الصفقة أميركا
-
لأول مرة.. المغرب يعرض بقايا أسد الأطلسمعرض "أسد الأطلس.. أصداء زئير يمتد لآلاف السنين" يتيح لزائريه رؤية عظام لأسد الأطلس المغربي يعود تاريخها لحوالي 110 آلاف سنة تم العثور عليها من فرق علماء آثار مغاربة وأجانب علم
-
لندن: إعدام إيران أكبري عمل همجي ولن يمر دون ردالعفو الدولية: إعدام علي رضا أكبري في إيران هجوم شنيع على الحق في الحياة إيران