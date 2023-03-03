الصحة العالمية: لم نتراجع عن التحقيقات لمعرفة أصل كورونا

طلبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من كل الدول مشاركة المعلومات التي تملكها حول منشأ كوفيد-19، بعدما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الطاقة الأميركية، إن تسربا من مختبر في ووهان تسبب في الجائحة.

إلى هذا، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمره الصحافي الدوري "إذا كان لدى بلد ما معلومات عن منشأ الوباء، من الضروري أن يتشاركها مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع العلمي الدولي".

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"الأمر لا يتعلق بإلقاء اللوم"

وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بـ"إلقاء اللوم" بل بـ"تعزيز فهمنا للطريقة التي بدأت بها هذه الجائحة حتى نتمكن من منع الأوبئة المستقبلية والاستعداد لها والاستجابة لها".

وهذا الأسبوع، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي إنه "من المحتمل جدا" أن يكون تسرّب من مختبر في ووهان في الصين هو سبب جائحة كوفيد-19، بعد يومين من فرضية مماثلة قدمتها وزارة الطاقة الأميركية.

طلب معلومات من مسؤولين أميركيين

وردا على سؤال حول هذا الأمر، أوضحت ماريا فإن كيرخوف التي ترأس فريق مكافحة كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية أن الوكالة طلبت معلومات من مسؤولين بارزين في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وأضافت "أرسلنا طلبات من أجل الحصول على معلومات حول آخر تقرير من وزارة الطاقة، لكن أيضا بشأن تقارير إضافية من وكالات أميركية مختلفة".

كما أضافت "حتى الآن، ليس لدينا وصول إلى هذه التقارير أو البيانات التي جعلت هذه التقارير ممكنة".

أول تأكيد علني للرأي السري

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، كريستوفر وراي، قد قال إن الوكالة الاستخباراتية تعتقد أن كوفيد-19 نشأ "على الأرجح" في "مختبر تسيطر عليه الحكومة الصينية".

وأضاف في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "يرى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) منذ بعض الوقت أن أصل الوباء هو على الأرجح حادثة محتملة في مختبر".

ويعد هذا أول تأكيد علني للرأي السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن كيفية ظهور الفيروس.

في المقابل، نفت الصين وجود أي تسرب مخبري في مدينة ووهان، ووصفت هذا الادعاء بأن هدفه الإساءة والتشهير.