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تيدروس أدهانوم غيبريسوس
تيدروس أدهانوم غيبريسوس

مدير عام الصحة العالمية: التوصل لمنشأ كورونا واجب أخلاقي

دبي - العربية.نت
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أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن معرفة منشأ فيروس كورونا، هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وقال غيبريسوس في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس السبت إن "فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجباً أخلاقياً من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به".

وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها غيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس.

تسرب غير مقصود

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقدير إحدى الوكالات الأميركية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني مما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات، فيما تنفي بكين صحة ذلك التقدير.

جاءت تصريحات غيبريسوس بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اطلاق منظمة الصحة العالمية وصف "الجائحة" لأول مرة على تفشي المرض عالمياً.

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