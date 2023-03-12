مدير عام الصحة العالمية: التوصل لمنشأ كورونا واجب أخلاقي

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن معرفة منشأ فيروس كورونا، هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وقال غيبريسوس في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس السبت إن "فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجباً أخلاقياً من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به".

Understanding #COVID19’s origins and exploring all hypotheses remains:

-a scientific imperative, to help us prevent future outbreaks

-a moral imperative, for the sake of the millions of people who died and those who live with #LongCOVID — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 11, 2023

مادة اعلانية

وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها غيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس.

تسرب غير مقصود

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقدير إحدى الوكالات الأميركية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني مما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات، فيما تنفي بكين صحة ذلك التقدير.

جاءت تصريحات غيبريسوس بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اطلاق منظمة الصحة العالمية وصف "الجائحة" لأول مرة على تفشي المرض عالمياً.