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كورونا - تعبيرية
كورونا - تعبيرية
كورونا

وتيرة القلق تتزايد.. 34 إصابة بمتحور كورونا الجديد في إنجلترا

من بين إجمالي الحالات 28 شخصا أُصيبوا بالعدوى في دار رعاية في نورفولك والخمس حالات الأخرى تم نقلها إلى المستشفى

رويترز
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وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، إنها سجلت 34 إصابة بالنسخة شديدة التحور من كوفيد-19 في إنجلترا.

ومن بين 34 حالة مؤكدة سجلتها الوكالة حتى الرابع من سبتمبر /أيلول، نُقلت خمس حالات إلى المستشفى ولم ترد تقارير عن وفيات بالمتحور الجديد.

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وذكرت الوكالة أن من بين إجمالي الحالات 28 شخصا أُصيبوا بالعدوى في دار رعاية في نورفولك.

وكانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة اكتشفت أول إصابة بالنسخة المتحورة بي.إيه 2.86 من فيروس كوفيد-19 في البلاد االشهر الماضي في شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة.

"اتجاهات مثيرة للقلق"

وكانت منظمة الصحة العالمية نبّهت قبل أيام من "اتجاهات مثيرة للقلق" لمرض كوفيد-19 قبل حلول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، داعية إلى زيادة عمليات التطعيم والمراقبة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "ما زلنا نرى اتجاهات مقلقة لكوفيد-19 قبل موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي.. الوفيات تتزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، كما أنّ حالات دخول وحدات العناية المركزة تتزايد في أوروبا، وتتزايد حالات دخول المستشفيات في مناطق عدّة".

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وأوضح أنّ 43 دولة فقط، وهذا أقلّ من رُبع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، تبلّغ المنظمة عن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 و20 دولة فقط ترسل إليها معلومات بشأن الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات.

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