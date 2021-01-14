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الفنان خالد سامي يدخل في غيبوبة.. وهذه التفاصيل

خالد سامي في أحد أدواره التمثيلية

الفنان خالد سامي يدخل في غيبوبة.. وهذه التفاصيل

تدهورت حالته بعد إصابته بضيق تنفس أُدخل على إثره للعناية المركزة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي

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العربية.نت - مريم الجابر

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أوضحت عايدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي، خالد سامي، في حديثها إلى "العربية.نت"، أن حالة زوجها ما زالت متدهورة، حيث دخل في حالة غيبوبة لا يُعرف سببها، في الوقت الذي يؤكد فيه الأطباء أن كل شيء لديه سليم، مؤكدة أنه لا يزال في العناية المركزة، ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن.

وكان الفنان خالد سامي قد نُقل قبل أيام لأحد مستشفيات الرياض، بعد تدهور حالته وإصابته بضيق بالتنفس وأُدخل على إثره للعناية المركزة وتم وضعه تحت أجهزة التنفس الصناعي.

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وكانت "العربية.نت" قد نشرت قبل أيام، أن الفنان خالد سامي استقرت حالته الصحية، وأنه في حالة استجمام استعدادا لعملية الكلى، التي كان من المقرر إجراؤها بعد شهر ونصف.

وأوضحت عايدة حينها، أن زوجها "بدأت حالته الصحية تستقر، وسط معنوياته النفسية المرتفعة، وهو حالياً في فترة نقاهة واستجمام استعداداً لعملية ثانية للكلى، والتي ستكون خلال شهر إلى شهر ونصف".

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