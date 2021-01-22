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ابنة عمرو دياب تبحث عن مدرب رقص!

كنزي عمرو دياب مع والدها

ابنة عمرو دياب تبحث عن مدرب رقص!

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دبي - العربية.نت

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أكدت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، رغبتها في تعلم الرقص الشرقي، وطلبت مساعدة متابعيها في الوصول لأماكن لتعليم الرقص في مصر، عبر حسابها بموقع "إنستغرام".

وكتبت كنزي عبر خاصية القصص القصيرة: "في أي حد يعرف مدرسة تعليم رقص شرقي في مصر، ممكن أكلمهم وأعرف منهم أكتر عن خبرتهم".

واستطاعت أن تخطو كنزي عمرو دياب، بخطوات ثابتة نحو عالم الفن والموسيقى والاستعراض، مثل شقيقتها جانا، التي شاركت والدها في أغنية "جميلة" ضمن أغاني ألبومه قبل الأخير "سهران"، حيث طلبت كنزي من متابعيها أماكن مدارس لتعليم الرقص الشرقي، بعدما كانت تتدرب الرقص في "House of Jack"وهو كازينو في لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

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