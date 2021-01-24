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غموض وترقب.. هل تم الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس؟

بهاء سلطان

غموض وترقب.. هل تم الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس؟

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

حالة من السعادة الغامرة عاشها جمهور ومحبو المطرب المصري بهاء سلطان، بعد نشر صور تجمعه بالمنتج الموسيقي نصر محروس، والحديث عن صلح وقع بين الثنائي بعد سنوات من الخلاف.

وهذا الأمر أشار إليه محروس، مالك شركة فري ميوزك، في تعليقه على الصور التي قام بنشرها. وينتظر الجميع موعد عودة سلطان إلى الساحة الغنائية من جديد، وتقديم ألبومات غنائية بعد توقف بسبب الأزمات القانونية.

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إلا أن السعادة قد تنقلب إلى ترقب وغموض، بعد البيان الذي أصدره سلطان معلقاً على الصور التي نشرت وتناولها البعض في إطار الحديث عن صلح يجمعه بمحروس.

كما أكد المطرب المصري أنه لم يسعَ أبداً إلى الخلاف مع أحد، سواء كان المنتج نصر محروس أو غيره، لكنه يرغب في تقديم توضيح للجمهور بشأن الصور التي نشرت قبل أيام، لافتاً إلى كونه توجه، الاثنين الماضي، من أجل تسجيل أول أغنية ضمن أربع أغانٍ شابها عيب هندسي لا علاقة له به، خاصة أنه سجلها من قبل. وفي ظل رغبته أن تخرج الأغنية بشكل مرضٍ، طلب من المحكمة أن تتيح له فرصة إعادة تسجيلها. وبالفعل جاءت البداية بأغنية تحمل اسم "أنا الغلطان".

وأضاف أنه بذلك يتبقى للشركة ثلاث أغنيات، هي "رامي الحمول" و"ده حب ولا" و "ليالي طويلة"، بخلاف الأغنية التي قام بتسجيلها، وهو ما يتم وفقاً لقرار المحكمة.

إلى ذلك، أكد في ختام توضيحه للأمر، أن تعاونه في الفترة المقبلة مع شركة "فري ميوزك" أو أي شركة أخرى أمر غير وارد الحديث عنه في الوقت الحالي، خاصة أنه يمتلك أكثر من عرض يقوم بدراستهم في الوقت الحالي.

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