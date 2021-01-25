الجمهور يترقب ألبوم "أحلام ٢٠٢١" وتعاونها الأول مع تركي آل الشيخ

لم يتبقَ سوى أيام معدودة على طرح الفنانة "أحلام" ألبومها الجديد، والذي من المقرر طرحه في الأول من فبراير، وبدأت أحلام بالتشويق لجمهورها بطرح فيديوهات قصيرة لمقتطفات من الألبوم، وطرحت صورة ضمت فيها جميع من تعاون معها بهذا الألبوم من كلمات وألحان وتوزيع، ومنهم تركي آل الشيخ الذي علق على مقطع فيديو دعائي نشرته الفنانة الإماراتية أحلام، عن تعاونه الأول من أحلام، متمنيًا النجاح في عملها الغنائي.

وأعرب آل الشيخ عن أمنياته بأن يكون تعاونه مع أحلام مميزًا ومختلفًا، خاصة أنه العمل الأول الذي يجمع الجانبين.

الفنانة "أحلام" سجلت "40" أغنية، كان خيارها على "24" عملاً، تعاونت من خلالها مع نخبة من ألمع الكتاب والملحنين وكذلك الموزعين الموسيقيين بالساحة العربية، بعد انقطاع لأكثر من أربعة أعوام عن إصدار الألبومات الغنائية، إذ كان آخر ألبوم لها تحت عنوان "يلازمني خيالك" عام "2016"، واعتمدت خلال فترة الانقطاع على أغاني "السنغل" المنفردة.

وتعاونت أحلام مع الأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، والأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، والأمير الشاعر سعود بن عبدالله ومساعد الرشيدي - رحمه الله - وعبدالله بو راس ونايف صقر وحسان العبدلي وخالد العوض وأحمد الصانع وفيصل الشعلان وقوس وعبدالرحمن العثمان والشاعرة الجادل ومعتزة.

كما تعيد التجربة مع الموسيقار د.طلال، وتجدد التعاون مع سهم، أيضا تتعاون مع صادق الشاعر وناصر الصالح وياسر بو علي وعبدالقادر الهدهود ومحمود خيامي وعزوف وأحمد الهرمي وعبدالرحمن العثمان.

ومن الموزعين، منهم وليد فايد ومدحت خميس وسيروس وخالد عز وبشار سلطان ورأفت وهشام السكران وروكيت ومشاري اليتيم وأسامة الهندي.

يذكر أن أغنية "أنا مدري عن الناس"، تعتبر هي آخر الأعمال العريضة للفنانة أحلام، من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار طلال وتوزيع يحيى الموجي، وحظيت بمشاهدة جماهيرية عالية، وقد وصفت أحلام في وقت سابق بأن ألبومها القادم سيكون من الطراز الرفيع.