دنيا بطمة إلى السجن.. والفنانة: أتعرض لحملة!

على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي"،قضت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، صباح الأربعاء، بالسجن النافذ في حق المطربة المغربية دنيا بطمة لمدة 12 شهرا.

وجاء حكم المحكمة بعدما أدينت بطمة ببث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة هدفها المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم، وذلك في إطار التحقيق بتهم مشاركة الفنانة ودخولها إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات المذكورة عن طريق الاحتيال.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في 30 يوليو 2020، بالسجن 8 أشهرا حبسا نافذا في حق بطمة، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، صباح الأربعاء، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل المدة السجنية النافذة لـ12 شهرا.

كما أمرت السلطات بمنع بطمة من السفر قبل عدة أشهر.

يذكر أن الفنانة كانت نفت مرارا صلتها بالحساب المثير للجدل، واعتبرت أنها تتعرض لحملة من قبل أشخاص يريدون الإساءة إليها والنيل من نجاحها الفني، لتقوم بعدها بإلغاء متابعتها لعدد من الفنانين في موقع "إنستغرام"، في تلميح إلى أنهم لم يساندوها في الأزمة الأخيرة.

وكان فنانون ومشاهير في المغرب وخارجه، قد أشاروا إلى أن حساب "حمزة مون بيبي" الذي أدينت بطمة بسببه، قد دمر حياة الكثيرين منهم.