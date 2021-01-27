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رحلت متأثرة بكورونا.. فنان مصري شاب يفقد زوجته

ياسر فرج وزوجته الراحلة
ياسر فرج وزوجته الراحلة

رحلت متأثرة بكورونا.. فنان مصري شاب يفقد زوجته

آخر رسالة من الفنان لزوجته

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القاهرة- أحمد الريدي

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غيب الموت زوجة الفنان المصري الشاب ياسر فرج، متأثرة بإصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، التي طالتها مطلع شهر يناير الجاري وتسببت في تدهور حالتها حتى الوفاة.

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إلى ذلك، تلقى الفنان المصري الشاب صدمة كبيرة برحيل زوجته، التي شيع جثمانها عصر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث كان دائما ما يعرب عن أمله في شفائها، وظل على مدار الأيام الماضية يطلب من الجميع الدعاء لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

آخر رسالة

وأشار إلى كونه دائما ما كان يخشى غرف الرعاية المركزة في المستشفيات، خاصة وأنها حينما يذهب لزيارة مريض والاطمئنان عليه، كان يرى الحزن والهلع على وجوه من يقفون أمام تلك الغرف حزنا على عزيز لهم.

وكان وقتها يشعر بالرعب من أن يقف في هذا الموقف، ولكنه وجد نفسه في ذلك الموقف حينما دخلت زوجته وأم أبنائه إلى الرعاية المركزة بالمستشفى، قائلا "عمري ما كنت أتخيل إنى هقف الوقفة دي عشانك انتى يا ميادة".

ياسر فرج فنان مصري من مواليد فبراير 1980، قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 60 عملا تنوعت بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث جاءت بدايته في مسلسل "الحسن البصري"، فيما كان الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" هو آخر ما شارك فيه الفنان الشاب.

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