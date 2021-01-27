نوال الزغبي تنهي الجدل: لن آخذ لقاح كورونا

بعدما أثارت ضجة كبيرة قبل أيام، بسبب تغريدة عن اللقاح، عادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وأوضحت سبب عدم رغبتها في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وعبر تويتر أيضاً، نشرت النجمة الذهبية كما هو لقبها، تغريدة قالت فيها إن جدلا كبيرا أثير حول كلامها الذي فهم بطريقة خاطئة.

وأكدت أن مقصد تغريدتها كان أن من يحصل على اللقاح لا يعني أن الوباء لن يطاله، وأن على الجميع الالتزام بإجراءات الوقاية.

كما أشارت إلى أن حديثها عن أنها لن تستطيع أخذ التطعيم جاء لأسباب صحية لا أكثر.

وكتبت الزغبي عبر تويتر: "كتير صار لغط على الكلام اللي كتبته عن vaccine كل واحد فهمه متل ما بده!!.. اللي بقصده ان بعض الناس اللي اخدت الـvaccine مفتكرين ان ما راح يلقطوا الكورونا... وما قصدت ابدا ان الـvaccine ما بيسوى!!!.. اما بالنسبة لإليّ ما بقدر آخده حاليا! ظروف صحية".

كتير صار لغط على الكلام اللي كتبته عن vaccine كل واحد فهمه متل ما بدو!!

اللي بقصده انوا بعض الناس اللي اخدت الvaccine مفتكرين انن ما رح يلقطوا الكورونا... وما قصدت ابدا انو الvaccine ما بيسوى!!!

اما بالنسبة لإلي ما بقدر آخده حاليا!

ظروف صحية 🙏❤ https://t.co/ooVi2wEMkU — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) January 25, 2021

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية كانت أثارت جدلا بسبب تغريدة كتبتها على تويتر قالت فيها إن اللقاح لا يحمي تماما من الفيروس وعلى الجميع الالتزام، ما جعل البعض يفسر كلامها على أنه ضد التطعيم.