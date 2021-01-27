.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

نوال الزغبي تنهي الجدل: لن آخذ لقاح كورونا

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نوال الزغبي تنهي الجدل: لن آخذ لقاح كورونا

الفنانة أشارت إلى أنه على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما أثارت ضجة كبيرة قبل أيام، بسبب تغريدة عن اللقاح، عادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي وأوضحت سبب عدم رغبتها في الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

نوال الزغبي: حفلات ثقافة وفن نوال الزغبي: حفلات "أون لاين" فكرة ذكية لهذه المرحلة

وعبر تويتر أيضاً، نشرت النجمة الذهبية كما هو لقبها، تغريدة قالت فيها إن جدلا كبيرا أثير حول كلامها الذي فهم بطريقة خاطئة.

وأكدت أن مقصد تغريدتها كان أن من يحصل على اللقاح لا يعني أن الوباء لن يطاله، وأن على الجميع الالتزام بإجراءات الوقاية.

كما أشارت إلى أن حديثها عن أنها لن تستطيع أخذ التطعيم جاء لأسباب صحية لا أكثر.

وكتبت الزغبي عبر تويتر: "كتير صار لغط على الكلام اللي كتبته عن vaccine كل واحد فهمه متل ما بده!!.. اللي بقصده ان بعض الناس اللي اخدت الـvaccine مفتكرين ان ما راح يلقطوا الكورونا... وما قصدت ابدا ان الـvaccine ما بيسوى!!!.. اما بالنسبة لإليّ ما بقدر آخده حاليا! ظروف صحية".

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية كانت أثارت جدلا بسبب تغريدة كتبتها على تويتر قالت فيها إن اللقاح لا يحمي تماما من الفيروس وعلى الجميع الالتزام، ما جعل البعض يفسر كلامها على أنه ضد التطعيم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد