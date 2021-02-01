دبي.. السجن 6 شهور والإبعاد لمغني راب شهير

أصدرت محكمة الجنايات الإماراتية في دبي، الأحد، قرارا بالحبس 6 أشهر ليوتيوبر ومغني راب خليجي شهير يدعى "دايلر"، والإبعاد من الدولة في قضية زراعة وحيازة مواد مخدرة.

واتهم القضاء الإماراتي الشاب الذي يعيش حياة الأثرياء رغم حداثة سنه، بزراعة نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش، حيث عثرت السلطات على ثلاث نبتات خضراء اللون، وجهاز يستخدم في الزراعة، كما ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، واتهم أيضاً بتسهيل التعاطي لمراهقة أحيلت إلى محكمة الأحداث، وفق ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم".

وفي إطار تحقيقات النيابة العامة، أشار مصدر من شرطة دبي لموقع "الإمارات اليوم"، إلى أن "معلومات موثوقة المصدر وردت حول قيام المتهم الذي تجاوز لتوه الثامنة عشرة من عمره، بتعاطي المواد المخدرة، وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه"، لافتا إلى أنه "تم إلقاء القبض عليه وبرفقته شاب آخر وفتاتان، وعند تفتيش شقته، عثر تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة، لكن المفاجأة كانت في العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعت داخل مسكنه.

مخدر الحشيش

في حين أكد المتهم الأول، "الدايلر"، أن "المتهم الثاني في القضية هو الذي جلب الشتلات إلى الشقة، وأن الأخير اشترى البذور من شخص بإحدى الحفلات، لكنه لا يعلم أي بيانات عن البائع، وهو الذي وضعها في شقته، كما أقر بتزويد المتهمة الرابعة"، وهي "حدث دون الثامنة عشرة"، بمخدر الحشيش مرتين دون مقابل، بينما أفاد متهم آخر في القضية بأن مخدر الحشيش المضبوط في شقة "الدايلر" عائد له، وأنه اشتراه من أحد الأشخاص بمشاركة المتهم الأول مقابل مبالغ مالية اشتركوا فيها.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن المتهمة الرابعة محالة إلى محكمة الأحداث، وقد زودها المتهم الأول بمخدر الحشيش مرتين خلال شهر دون مقابل مادي، لافتاً إلى أن عملية القبض طالت شخصاً آخر عثر داخل مركبته على كمية من مخدر الحشيش داخل علبة بلاستيكية أخفاها تحت كرسي السائق، وأقر الأخير بأنه حصل عليها من شخص آسيوي مجهول الهوية متواجد خارج الدولة باعه إياها عبر تطبيق واتس، بأسلوب يلجأ إليه مروجو المخدرات في الفترة الأخيرة، بإرسال مكان وجود المخدر عبر خدمة تحديد المواقع ثم يحول إليه المشتري النقود من خلال أحد مكاتب الصرافة دون أن يتقابلا، لافتاً إلى أنه أعاد بيع المخدرات للمتهم الثاني الذي ضبط في شقة الدايلر مقابل مبلغ أكبر.

يذكر أن القضية أثيرت منذ العام الماضي وتم القبض على دايلر الذي يتابعه أكثر من مليونين ونصف في انستغرام، في أبريل 2020 بسبب تعاطي المخدرات وحيازة الحشيش، وحينها تم تداول العديد من الشائعات والتفاصيل حول الحادثة، كما ارتبط اسم ممثلة شهيرة بالقصة.