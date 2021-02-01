نادين الراسي تعود بتصريح ناري عن زميلاتها: "منافقات"

في مقابلة لها، أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، الأحد، جدلاً كبيراً بسبب تصريحات أطلقتها اعتبرها البعض "نارية"، حيث وصفت نجمة "الأخوة" الكثير من زميلاتها في لبنان ومصر وسوريا بالمنافقات، معتبرة أنه لا صداقات بين الممثلات.

وعن الأوضاع المتوترة في لبنان، اعتبرت ندين أن قطع المحتجين للطرقات لم يعد مفيداً، ناصحة المتظاهرين بالذهاب مباشرة إلى منازل السياسيين.

وقالت: "الثورة السلمية لم تعد مفيدة".

كذلك أشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها ليست مع هجرة الشباب، إلا أن اللبنانيين لا حلّ أمامهم، كاشفة أن ابنها مارك يستعد للهجرة.

وعن أوضاعها المادية، كشفت نادين أنها لم تعد تملك مالاً بل أنفقته.

إلى ذلك، اعتبرت أن ثنائية الفنان السوري تيم حسن مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم هي الأقوى والأنجح.

وما إن أطلت نادين في مقابلتها حتى اشتعلت مواقع التواصل بفيديوهات تتناقل كلامها.