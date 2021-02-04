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حوار محرج.. رانيا يوسف تلجأ للسفارة والمذيع: لست مراهقة!

رانيا يوسف

حوار محرج.. رانيا يوسف تلجأ للسفارة والمذيع: لست مراهقة!

الفنانة تؤكد أن الإعلامي قد ألح عليها لإجراء المقابلة

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القاهرة- أحمد الريدي

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بعد المقابلة التي أثارت جدلاً واسعاً ليلة رأس السنة بين الفنانة المصرية رانيا يوسف، والمذيع العراقي نزار الفارس، والتي تسببت في أزمة كبرى بسبب ما احتوت عليه من تصريحات اعتبرها البعض لا تصلح لأن تخرج للعلن، قررت الفنانة مقاضاة المذيع.

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وفي بيان أصدرته يوسف عبر مكتب المحامي الخاص بها، أكدت يوسف أن لكل مهنة ميثاق شرف يمثل قانونا، وميثاق الشرف الإعلامي يجبر العاملين في هذا المجال على احترام ضيوفهم ورغبتهم في الإخبار عن أنفسهم بالطريقة التي يفضلون.

لا لثقافة "التريند"

وأشارت إلى أنها امتنعت عن إجراء المقابلات، خاصة تلك التي تعتمد ثقافة "التريند"، قبل أن تواجه إلحاحا من مذيع عراقي، الذي أكد لها أن إجراءها مقابلة معه سيعد نصرا كبيرا له في مجال الإعلام، وأن القناة التي يعمل بها لن تستطيع منحها الأجر الذي تتقاضاه، فوافقت على الظهور احتراما للشعب العراقي.

ولفتت إلى أنها فوجئت بمجموعة من الأسئلة التي وصفتها بـ"الأسئلة السمجة"، فما كان منها إلا الإجابة بطريقة كوميدية باعتبارها الأنسب للرد على هذا النوع.

رانيا يوسف
رانيا يوسف

وكشفت يوسف أن إجاباتها اجتزئت من سياقها، واستعرضت في بيانها مجموعة منها، أنها وبعد انتهاء التصوير أرسلت رسائل إلى المذيع وطلبت منه حذف السؤال الخاص بالحجاب، وبعد أن وعدها بحذفه عاد واستغل الموقف وعرض اللقاء كاملا، رغم امتلاكها لكل الرسائل التي تثبت كلامها.

شكوى للسفارة

وفي بيانها، أوضحت يوسف أنها التقت سفير جمهورية العراق في القاهرة، وقدمت له ملفا كاملا حول الأزمة، تضمن شكوى ضد المذيع نزار الفارس، كما أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في دولة العراق ضد القناة.

كما طالبت من محاميها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية في مصر، وإبلاغ النائب العام وكافة الجهات المسؤولة بما تعرضت له من خداع.

نزار الفارس
نزار الفارس

إلى ذلك، توجهت رانيا يوسف باعتذار إلى جموع الشعب المصري عما رأوه في الحوار الذي عرض، مؤكدة أنها خدعت بالعمل مع إعلامي لم يكن محلا للثقة، بحسب تعبيرها.

الفارس يرد: أنت لست مراهقة!

بالمقابل، رد المذيع العراقي نزار الفارس عبر مقطع فيديو وجه فيه رسالة لرانيا يوسف، سألها فيها بداية عن سبب نشرها للبرومو الخاص بالبرنامج إذا كانت غير راضية عما جاء فيه.

وكشف الفارس أن الفنانة أرسلت له بعد انتهاء التصوير، رسالة أكدت فيها أنها لن تندم مطلقا على إجراء الحوار، مشيرا إلى كونها من أساءت إلى نفسها بنفسها دون تدخل منه.

إلى ذلك، توعد الفارس بأنه وفي أول لقاء تلفزيوني سيوضح كل التفاصيل التي دارت خلف الكواليس، خاصة أنه يمتلك دليلا بالصوت والصورة، خاتماً كلامه: "أنت لست مراهقة.. أنت امرأة كبيرة"، مشدداً على امتلاكه أدلة تبرئ موقفه.

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