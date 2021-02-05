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وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاما

عزت العلايلي
عزت العلايلي

وفاة الفنان المصري عزت العلايلي عن 87 عاما

تحدث عشية رحيله مع نقيب الممثلين حول مشاريع فنية مستقبلية

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القاهرة- أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

غيب الموت الفنان المصري عزت العلايلي في الساعات الأولى من صباح الجمعة، عن عمر يناهز الـ 87 من عمره.

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وفي تصريح لـ "العربية.نت" أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في مصر أن الجنازة ستشيع بعد صلاة العصر من منطقة "دريم لاند" بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن الوفاة وقعت بشكل مفاجئ، خاصة وأن اتصالا هاتفيا جمعه بالراحل مساء أمس الخميس، وكان يتحدث عن تطلعات فنية ونيته القيام بعدة أمور، ليفاجأ بعدها بنبأ وفاته الذي أعلنه نجله محمود العلايلي صباح اليوم.

عزت العلايلي الذي التحق بالمجال الفني مطلع ستينيات القرن الماضي، وقدم طوال مسيرته ما يقرب من 200 عمل فني كان آخرها مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض قبل عامين.

ومن أبرز الأدوار التي لعبها كان دوره في فيلم "الأرض" عام 1970، وكذلك مشاركته في أفلام "الطريق إلى إيلات" و"التوت والنبوت" و"أهل القمة".

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