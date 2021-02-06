رحيل الأصدقاء.. فيديو نادر لعزت العلايلي ومحمود ياسين

تداول رواد مواقع التواصل فيديو نادرا يجمع الفنانين الراحلين محمود ياسين وعزت العلايلي، يبرز علاقة الصداقة القوية التي ربطت بينهما.

وفي الفيديو، تحدث العلايلي عن ياسين قائلاً: "تستاهل أكتر من كده يا محمود، تاريخك مشرف وعظيم".

ليرد محمود على العلايلي الذي يقف بجواره، قائلاً "الفنان الكبير اوى اوى مسرح وسينما وتلفزيون فنان كبير وقيمة ثقافية عالية جدا جدا، فنانينا من هذا الوزن العالي جدا عزت العلايلي".

ليكمل العلايلي بعدها حديث عن صداقته بالراحل قائلاً "كان نفسي اطلعله على المسرح جري والله عشان أهنيه بالجائزة، كنت بسقف من قلبي والله لأن محمود يستاهل كتير جدا جدا".

ورحل عزت العلايلي، أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ 86 عاماً، تاركاً إرثا فنيا كبيرا في السينما والدراما والمسرح، من أبرزها فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، و"الطريق إلى إيلات"، و"أهل القمة"، و"المنصورية"، و"التوت والنبوت".

كان الفنان المصري محمود ياسين، توفي في أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.