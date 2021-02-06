.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رحيل الأصدقاء.. فيديو نادر لعزت العلايلي ومحمود ياسين

الفنان عزت العلايلي

رحيل الأصدقاء.. فيديو نادر لعزت العلايلي ومحمود ياسين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تداول رواد مواقع التواصل فيديو نادرا يجمع الفنانين الراحلين محمود ياسين وعزت العلايلي، يبرز علاقة الصداقة القوية التي ربطت بينهما.

وفي الفيديو، تحدث العلايلي عن ياسين قائلاً: "تستاهل أكتر من كده يا محمود، تاريخك مشرف وعظيم".

ليرد محمود على العلايلي الذي يقف بجواره، قائلاً "الفنان الكبير اوى اوى مسرح وسينما وتلفزيون فنان كبير وقيمة ثقافية عالية جدا جدا، فنانينا من هذا الوزن العالي جدا عزت العلايلي".

ليكمل العلايلي بعدها حديث عن صداقته بالراحل قائلاً "كان نفسي اطلعله على المسرح جري والله عشان أهنيه بالجائزة، كنت بسقف من قلبي والله لأن محمود يستاهل كتير جدا جدا".

ورحل عزت العلايلي، أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ 86 عاماً، تاركاً إرثا فنيا كبيرا في السينما والدراما والمسرح، من أبرزها فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، و"الطريق إلى إيلات"، و"أهل القمة"، و"المنصورية"، و"التوت والنبوت".

كان الفنان المصري محمود ياسين، توفي في أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

أين ستصل محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد؟
أين ستصل محاكمة ترمب بتهمة التحريض على التمرد؟

اكتشف المزيد