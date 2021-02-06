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نجم "صوت الموسيقى" يرحل.. وفاة كريستوفر بلامر

بلامر
كريستوفر بلامر

نجم "صوت الموسيقى" يرحل.. وفاة كريستوفر بلامر

من أشهر أدواره فيلم "The Insider" من إنتاج 1999، مع الممثلين آل باتشينو وراسل كرو، والمستوحى عن أحداث حقيقية، وفيلم الكوميديا السوداء "Knives Out" و"The Man Who Would Be King"

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دبي - العربية.نت

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توفي الممثل الكندي، كريستوفر بلامر، الذي اشتهر ببطولته للفيلم الكلاسيكي الغنائي "صوت الموسيقى"، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 91 عاما.

ورحل بلامر في منزله في ولاية كونيتيكت الأميركية، بينما كانت زوجته الممثلة البريطانية، إيلين تايلور، إلى جانبه.

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وفي عمر 82 عاما، حاز بلامر على جائزة أوسكار عن دوره في فيلم "Beginners" عام 2010، كما تم ترشيحه لنفس الجائزة عن دوره في فيلمي "The Last Station" إنتاج عام 2010 و"All the Money in the World" في عام 2018.

وبحسب موقع "ديدلاين" السينمائي، فإن كريستوفر بلامر يعد أكبر الممثلين عمرا الذي يفوز بجائزة أوسكار.

ومن أشهر أدوار كريستوفر بلامر على شاشة السينما فيلم "The Insider" من إنتاج 1999، مع الممثلين آل باتشينو وراسل كرو، والمستوحى عن أحداث حقيقية، وفيلم الكوميديا السوداء "Knives Out" و"The Man Who Would Be King".

لكن تظل "العلامة" الفارقة في مشواره هو تشكيله مع الممثلة جولي أندروز واحدا من أجمل "ثنائيات" السينما العالمية في الكلاسيكية الموسيقية "صوت الموسيقى".

ويجسد كريستوفر بلامر في الفيلم دور أرمل صارم مع أبنائه السبعة الذين هربوا جميعا من النازيين في عام 1938، ثم يقع في حب جولي أندروز التي تجسد دور امرأة استأجرها لرعاية أطفاله.

كريستوفر بلامر
كريستوفر بلامر

وولِد كريستوفر بلامر في تورنتو في كندا في 13 ديسمبر/كانون الأول 1929 لعائلة عريقة في مجال سكة الحديد، وكان هو الحفيد الأكبر للسير جون أبوت، ثالث رئيس وزراء لكندا.

واعترف بلامر بانتهاجه أسلوب حياة صاخب خلال ستينيات القرن الماضي، وقال إن زوجته الثالثة، إيلين تيلور، أجبرته بعد زواجهما عام 1970 على التوقف عن الإفراط في تناول الكحوليات.

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