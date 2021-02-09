.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رفيق دربه.. فنان شهير منع من حضور جنازة العلايلي

رشوان-توفيق
الفنان المصري رشوان توفيق

رفيق دربه.. فنان شهير منع من حضور جنازة العلايلي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

منع الفنان المصري، رشوان توفيق من حضور جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي التي تمت منذ يومين، كاشفا في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه ذهب لحضور الجنازة، وبالفعل وصل المستشفى الذي خرج منه الجثمان، استعدادا للدفن في مقابر العلايلي بطريق الفيوم، إلا أن الفنان خالد النبوي، أصر أن يعود توفيق إلى منزله ومنعه من الذهاب إلى المقابر، نظرا لطول المسافة وصعوبة الطريق عليه، مضيفا أن النبوي ظل متواصلا معه عبر الهاتف، حتى اطمأن أنه وصل منزله.

قصة دخول عزت العلايلي السجن بمحاولة اغتيال عبدالناصر مصر قصة دخول عزت العلايلي السجن بمحاولة اغتيال عبدالناصر


وأعرب توفيق، عن حزنه الشديد لرحيل صديقه المقرب الفنان عزت العلايلي، كاشفاً أنه تلقى الخبر عند الساعة الحادية عشرة صباحا تقريبا، ولم يصدق ما سمعه من أحد الصحفيين.

كما كشف الفنان القدير أن أجرى مكالمة مع الراحل قبل يومين من وفاته فقط، قائلاً: "أنا وعزت نتحدث في الأسبوع 3 أو 4 مرات للاطمئنان على بعضنا البعض، وآخر مكالمة كانت أول أمس وكان في المنزل ولم يعان من أي أزمة صحية".

وتابع: "استرجعنا الذكريات، وضحكنا كثيراً يومها، خصوصاً حين تذكرنا مغامراتنا".

عزت العلايلي
عزت العلايلي

يذكر أن الفنان المصري عزت العلايلي، كان توفي الجمعة الماضي، عن 86 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال، منها أفلام "المواطن مصري"، و"التوت والنبوت" و"الطريق إلى إيلات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال
أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال

اكتشف المزيد