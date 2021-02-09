رفيق دربه.. فنان شهير منع من حضور جنازة العلايلي

منع الفنان المصري، رشوان توفيق من حضور جنازة الفنان الراحل عزت العلايلي التي تمت منذ يومين، كاشفا في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه ذهب لحضور الجنازة، وبالفعل وصل المستشفى الذي خرج منه الجثمان، استعدادا للدفن في مقابر العلايلي بطريق الفيوم، إلا أن الفنان خالد النبوي، أصر أن يعود توفيق إلى منزله ومنعه من الذهاب إلى المقابر، نظرا لطول المسافة وصعوبة الطريق عليه، مضيفا أن النبوي ظل متواصلا معه عبر الهاتف، حتى اطمأن أنه وصل منزله.



وأعرب توفيق، عن حزنه الشديد لرحيل صديقه المقرب الفنان عزت العلايلي، كاشفاً أنه تلقى الخبر عند الساعة الحادية عشرة صباحا تقريبا، ولم يصدق ما سمعه من أحد الصحفيين.

كما كشف الفنان القدير أن أجرى مكالمة مع الراحل قبل يومين من وفاته فقط، قائلاً: "أنا وعزت نتحدث في الأسبوع 3 أو 4 مرات للاطمئنان على بعضنا البعض، وآخر مكالمة كانت أول أمس وكان في المنزل ولم يعان من أي أزمة صحية".

وتابع: "استرجعنا الذكريات، وضحكنا كثيراً يومها، خصوصاً حين تذكرنا مغامراتنا".

يذكر أن الفنان المصري عزت العلايلي، كان توفي الجمعة الماضي، عن 86 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال، منها أفلام "المواطن مصري"، و"التوت والنبوت" و"الطريق إلى إيلات".