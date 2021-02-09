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نجمة فرقة "ذا سوبريمز" ترحل.. وفاة ماري ويلسون بمنزلها

Mary Wilson

نجمة فرقة "ذا سوبريمز" ترحل.. وفاة ماري ويلسون بمنزلها

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دبي - العربية.نت

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أعلن الوكيل الإعلامي للمغنية ماري ويلسون التي شاركت في تأسيس فرقة (ذا سوبريمز) وفاتها عن عمر 76 عاما.

وتوفيت ويلسون فجأة في منزلها بمدينة هندرسون في ولاية نيفادا الأميركية أمس الاثنين، حسب ما جاء في بيان يؤكد وفاتها وسبب الوفاة.

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وكانت ويلسون مغنية وصاحبة مؤلفات من الأكثر مبيعا وساهمت في تشكيل فرقة (ذا برايميتس) في ديترويت عام 1959 إلى جانب المغنية ديانا روس وفلورانس بالارد وبيتي مكجلاون.

وبعد انفصال مكجلاون، حقق الثلاثي الغنائي نجاحا كبيرا تحت اسم (ذا سوبريمز).

وبقيت ويلسون في الفرقة رغم انفصال الأعضاء الرئيسيين عنها وانضمام آخرين. وانفصلت الفرقة عام 1977 وواصلت ويلسون مسيرتها الغنائية بمفردها.

وانضم اسم فرقة (ذا سوبريمز) إلى قاعة مشاهير الروك آند رول عام 1988. وكان فيلم (دريمجيلرز) الذي قامت ببطولته بيونسيه وجينيفر هدسون عام 2006 يستند إلى حد بعيد إلى قصة (ذا سوبريمز).

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