خبر صادم.. مقتل والد مغنية شهيرة دهساً في نيويورك

قُتِل والد مغنية الراب الأميركية الشهيرة نيكي ميناج في حادث مرور بالقرب من نيويورك، إذ دهسته سيارة لاذ سائقها بالفرار، على ما أفادت الشرطة، الأحد.

وأوضحت شرطة نيويورك في بيان، أن روبرت ماراج (64 عاماً) كان يسير في أحد شوارع مينولا في جزيرة لونغ آيلاند قرابة الساعة 6,15 مساء الجمعة (11,15 مساء بتوقيت غرينتش) عندما صدمته سيارة.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن السائق فرّ، فيما نقل مراج إلى المستشفى حيث فارق الحياة السبت. وأضافت الشرطة أن "التحقيق جارٍ".

وكانت المغنية البالغة 38 عاما المولودة في ترينيداد وتوباغو والتي ترعرعت في حي كوينز في نيويورك، القريب من المكان الذي قُتل فيه والدها، فاجأت جمهورها في أيلول/سبتمبر 2019 بإعلانها عزمها الابتعاد عن الساحة الفنية للتركيز على حياتها العائلية.

غير أنها عادت عن هذا الإعلان ووعدت بإصدار أغنيات جديدة تضاف إلى سلسلة نجاحاتها بينها "ستارشيبس" و"بانغ بانغ" و"سوبر باس".