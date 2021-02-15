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"السرب".. فيلم يوثق محاربة مصر للإرهاب في ليبيا

"السرب".. فيلم يوثق محاربة مصر للإرهاب في ليبيا

الإعلان التشويقي حصد آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي

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القاهرة - مي عبد المنعم 

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حصد الإعلان التشويقي لفيلم "السرب" آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، بعد دقائق فقط من نشره على وسائل التواصل.

ويروي الفيلم الأحداث المتعلقة بمحاربة الجيش المصري للإرهاب في مدينة درنة الليبية، حين قصف مواقع تنظيم "داعش" في فبراير 2015، رداً على ذبح التنظيم لـ21 قبطياً مصرياً.

كما تضمن البرومو في بدايته مشهداً من خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن وقتها أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد بالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص لأبنائها.

إلى ذلك ظهر في الإعلان التشويقي كل من الفنانين آسر ياسين وكريم فهمي وشريف منير ومحمود عبد المغني.

ونشر منتج الفيلم تامر مرسي البرومو على صفحته على فيسبوك وكتب: "عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه. رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى، السرب قريباً في دور العرض".

يشار إلى أن الفيلم من إخراج أحمد جلال، وإنتاج تامر مرسي، وبطولة الفنان أحمد السقا.

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